快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3億元，其中外資現貨賣超251.5億元，期貨淨空單增加3,340口至25,119口，投信賣超56.5億元，自營商賣超45.2億元。上周先漲後跌之下，加權指數僅上漲1點。不過上周五美股四大指數均收紅，台股多方格局未變，本周有機會回到26,000點之上。

永豐期貨指出，上周五台股受前一日美股修正影響早盤一度重挫554點，但盤中逐步收斂跌幅，僅下跌443點，雖仍屬明顯回檔，但比起先前創高後急殺700點的跌勢，本次修正力度相對有限，整體多方結構並未被破壞。台積電雖盤中一度跌破1,300元，但收盤仍守穩關鍵價位，顯示多方在核心權值股仍有防守意圖，加上期貨正價差尚未收斂，市場多頭氣氛仍占優勢，短線恐慌性賣壓並未造成趨勢反轉。

永豐期貨分析，目前國際市場並無新的重大利空，美股跌勢主要來自漲多後的技術性修正，對台股的影響偏向情緒面而非基本面，因此預估連假後若外資賣壓未再擴大，加權指數有望迎來技術性反彈。操作上應留意25,500點附近的支撐能否持續守穩，若能站穩該區間，則反彈目標先看26,000點上方，惟若跌破則需提防賣壓再度擴大，短線震盪格局仍在所難免。

期貨 台股 美股 短線 外資 三大法人

延伸閱讀

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

歷史經驗 台股10月漲多跌少

黃詣庭專欄／大型電子權值股 優選

相關新聞

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配...

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

台股26日下跌443點，失守26000點和短期均線。法人表示，美股26日收紅，但9月底法人結帳影響，加上美國透露對台灣遊...

上周五美股四大指數收紅 台股本周多頭續戰26,000點

加權指數上周五下跌443點，收在25,580點，跌幅1.7%，成交量約5,000億元。籌碼面部分，三大法人賣超353.3...

外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊、緯穎目標價都高達5,000元之上，股...

歷史經驗 台股10月漲多跌少

台股即將進入「光輝10月」，根據統計，過去十年台股10月行情表現亮麗，法人圈普遍看好指數有望再創新高，蓄勢挑戰27,00...

黃詣庭專欄／大型電子權值股 優選

過去一周台股走勢震盪，上半周在輝達宣布投資OpenAI的消息帶動下，資金簇擁大型電子權值股，台灣加權指數於24日創下盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。