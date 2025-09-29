台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

今年光輝10月行情可期。隨台積電（2330）將在10月上旬公布第3季營收、中旬召開法說會，市場普遍預期將繳出亮眼佳績與樂觀前景下，配合上市櫃公司第3季獲利有望再次突破1兆元，包括富邦、國泰、群益、台新、永豐、統一等六大投顧預期，10月指數有望上看26,500點至27,000點。

六大投顧指出，10月上旬台股偏向震盪；接近10日時，隨上市櫃公司陸續公布9月營收，AI供應鏈強勢可期；中旬因台積電法說，將揭開美、台超級財報周的序幕下，行情將逐步趨堅；下旬時，則因美國聯準會將在30日凌晨宣布最新利率決議，美股走勢可能趨於觀望，連帶台股也將再呈區間震盪格局。

其中，指數上檔有機會突破26,394點新高，來到26,500至27,000點；下檔則在25,000至25,200點間波動。

不過，也有大型機構法人提醒，雖美股、台股10月行情目前暫時看不到大幅拉回的疑慮，但隨美國總統川普再次揮出關稅重拳，10月1日起對品牌或專利藥品課徵100%關稅，商務部則對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查，有關「232調查」的半導體關稅，將成一大隱憂。

同時，在輝達、甲骨文、OpenAI三者「閉環融資（意即輝達投資OpenAI、OpenAI下單甲骨文、甲骨文採購輝達晶片）」，且部分CSP將折舊攤提年限由一般的五年、延長至六至八年，可能在下旬開始的美股超級財報周中，引發市場以更高標準來檢視財報下，需留意震盪加劇。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農表示，以基本面來說，台積電第3季每股獲利可達16.2元至16.5元，創下歷史單季新高，將有助股價與台股整體表現。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國認為，由於第3季新台幣匯率友善，加上AI需求強勁，目前法人圈預估台灣50成分股獲利可達8,100億至8,300億元、創下單季新高，整體台股上市櫃公司第3季獲利將再次突破1兆元下，基本面將成台股再創新高最有力靠山。