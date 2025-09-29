歷史經驗 台股10月漲多跌少

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股即將進入「光輝10月」，根據統計，過去十年台股10月行情表現亮麗，法人圈普遍看好指數有望再創新高，蓄勢挑戰27,000點，包括晶圓代工先進製程、散熱等AI族群，扮演多方要角。

根據統計，台股過去十年10月行情中，有七年上漲，是全年「最會漲」的月分之一，儘管這十年的10月行情當中，外資有六年賣超，但在內資買盤力挺下，多頭仍占上風，市場普遍以「光輝10月」來反映對10月行情的期待。

綜合國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理黃文清等專家意見，預期10月行情震盪格局不變，進出宜回歸基本面，其中，9月營收看俏，市場正面期待第3季財報與未來營運前景的PCB、晶圓代工先進製程、BBU（備援電池模組）、CPO（共同封裝光學）、散熱、組裝、記憶體等AI供應鏈，將是盤面焦點。

不過，也有大型機構提醒，雖然歷年10月台股行情多表現亮麗，但因國際股市向來有「9月魔咒」的說法、即歷年9月行情跌多漲少，台股甚至過去五年9月都沒上漲過，但今年在美股、台股頻創歷史新高下，今年「9月魔咒」應該不會成真，是否導致「光輝10月」行情遲到，須密切觀察。

