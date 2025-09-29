外資圈出報告力挺千金股 股王信驊目標價喊到6,100元

台股高檔震盪，多頭動向以高價股走勢馬首是瞻，外資圈近期紛紛出具千金股報告，包括信驊（5274）、緯穎（6669）目標價都高達5,000元之上，股王信驊更最高更喊到6,100元，股后世芯-KY（3661）、川湖（2059）等千金AI股也獲得外資調高目標價。隨著外資看多高價股，為多頭增添柴火。

股王信驊受惠於新一代遠端伺服器管理晶片（BMC）「AST2700」成長動能看俏，摩根士丹利證券先將目標價調高到5,000元，近期再上調至6,100元，為外資圈目前給予台股上市櫃公司最高價，預期信驊訂單能見度已到明首季。

不僅大摩按讚信驊，大和資本也將信驊目標價上調到6,000元，滙豐、野村及摩根大通證券也紛紛將目標價調高到5,000元之上。

股后世芯獲得的外資最高目標價為4,588元，大摩預期世芯將成為AI晶片革命最大受惠者。內資對世芯前景更樂觀，目標價已喊到6,000元，著眼於世芯未來可望獲得更多合作案件，有助推升營收及獲利。

第三高價股川湖是本季黑馬，外資從季初的2,000多元目標價，一路調高到3,000元甚至4,000元以上。高盛將目標價從2,772元一口氣調高到4,079元，增幅逾47%，預期川湖將受惠於內含價值提高、產品組合升級及進入障礙拉高。

緯穎則獲得高盛青睞，將目標價從4,608元上調到5,000元。緯穎8月營收比高盛預期高24%，主要受惠於雲端資本支出提高、特殊應用IC持續升級及推論需求不斷成長。



