近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

台股高檔震盪，是否重拾漲勢，高價股動向備受矚目。在高價股中，外資給予信驊（5274）的目標價最高，上看6,100元，其次是緯穎的5,000元。至於其他高價股，最近目標價也持續獲上調。

股王信驊順理成章獲得外資最高目標價，高盛證券在今年6月一口氣將目標價從4,380元急調到6,000元，增幅達13.6%，主要看好新一代伺服器管理晶片（BMC）AST2700成長動能將更強勁，將打入英特爾、超微及輝達平台，2026年營收成長率也從36%上調到44%。

高盛雖然後來將信驊目標價從6,000元下修到5,700元，但摩根士丹利證券（大摩）先將目標價調高到5,000元，再調到6,100元，成為法人最高價，看好信驊訂單能見度已到明年第1季。另外，大和資本的目標價上調到6,000元，滙豐、野村及摩根大通證券（小摩）也紛紛將目標價調高到5,000元之上。

緯穎則獲得高盛青睞，將目標價從4,608元上調到5,000元。緯穎8月營收比高盛預期出高24%，主要受惠於雲端資本支出提高、特殊應用IC（ASIC）持續升級及推論需求不斷成長。高盛預估緯穎第3季營收季增7%、年增141%，以緯穎2026年的獲利預估來推算，給予23倍的本益比。

股后世芯-KY獲得的外資最高目標價為4,588元，大摩預期世芯-KY將成為人工智慧（AI）晶片革命的最大受惠者。內資則對世芯-KY更為樂觀，已喊到6,000元，著眼於世芯-KY未來可望獲得更多合作案件。第三高價股川湖則是本季的黑馬，外資從季初的2,000多元目標價急調高3,000元甚至4,000元以上。