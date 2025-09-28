快訊

受潰堤影響…花蓮縣府宣布 光復鄉明天停班停課

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股高檔震盪，是否重拾漲勢，高價股動向備受矚目。在高價股中，外資給予信驊（5274）的目標價最高，上看6,100元，其次是緯穎的5,000元。至於其他高價股，最近目標價也持續獲上調。

股王信驊順理成章獲得外資最高目標價，高盛證券在今年6月一口氣將目標價從4,380元急調到6,000元，增幅達13.6%，主要看好新一代伺服器管理晶片（BMC）AST2700成長動能將更強勁，將打入英特爾、超微及輝達平台，2026年營收成長率也從36%上調到44%。

高盛雖然後來將信驊目標價從6,000元下修到5,700元，但摩根士丹利證券（大摩）先將目標價調高到5,000元，再調到6,100元，成為法人最高價，看好信驊訂單能見度已到明年第1季。另外，大和資本的目標價上調到6,000元，滙豐、野村及摩根大通證券（小摩）也紛紛將目標價調高到5,000元之上。

緯穎則獲得高盛青睞，將目標價從4,608元上調到5,000元。緯穎8月營收比高盛預期出高24%，主要受惠於雲端資本支出提高、特殊應用IC（ASIC）持續升級及推論需求不斷成長。高盛預估緯穎第3季營收季增7%、年增141%，以緯穎2026年的獲利預估來推算，給予23倍的本益比。

股后世芯-KY獲得的外資最高目標價為4,588元，大摩預期世芯-KY將成為人工智慧（AI）晶片革命的最大受惠者。內資則對世芯-KY更為樂觀，已喊到6,000元，著眼於世芯-KY未來可望獲得更多合作案件。第三高價股川湖則是本季的黑馬，外資從季初的2,000多元目標價急調高3,000元甚至4,000元以上。

高盛 緯穎 台股 信驊

延伸閱讀

大摩：亞德客-KY 受惠於三利多 目標價維持1,030元

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

相關新聞

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

台股高檔震盪，是否重拾漲勢，高價股動向備受矚目。在高價股中，外資給予信驊（5274）的目標價最高，上看6,100元，其次...

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下...

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短...

野村投信第4季台股展望：基本面穩健 AI仍是關鍵驅動力

展望2026年，野村投信台股團隊預估台股每股稅後盈餘（EPS）成長約16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 A...

本周台股／打破9月魔咒的兩道魔法 10月繼續有效？

台股周線翻黑了，高檔搖搖欲墜？台股上周終止周K連四紅，尤其上周五台股在美股本益比議題雜音浮現、長假效應影響追價意願等氛圍下大跌回檔，以2萬5580點收盤，連破5日及10日均線，是否代表多頭熄火？專家表示，關注近期支持台股頻創新高的2大利多只要維持不變，則台股第4季還是很有戲。

十名師看台股…Q4先蹲後跳 大盤有望上攻28,500點

台股自4月低點反彈至9月創歷史新高，波段上漲9,087點，漲幅52.5%，接下來將進入向來多頭行情高機率的第4季。十大台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。