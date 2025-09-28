就市論勢／AI 伺服器電源 有潛力

盤勢分析

台灣8月出口表現再締新猷，已連續四個月寫下單月新高，年增率達34.1%，大幅超越財政部統計處預估的17%至22%，成為支撐台股上揚的關鍵動能。

其中電子零組件出口尤為突出，年增34.6%，資通訊產品出口更飆升79.9%。此外，AI需求持續強勁，也適逢消費電子新品備貨旺季，電子與資通訊產品出口占比大幅提升至72%。

投資建議

隨著AI與HPC應用快速發展，全球電源產業格局正在改變，特別是資料中心對高效能配電系統的需求激增，其中高壓直流（HVDC）基礎設施因高效能與節能特性，成為滿足CPU與GPU高功率需求的新趨勢。

根據市場調查，AI伺服器電源系統的內含價值有顯著提升，從擁有全球知名度的廠家NVIDIA來看，H100機櫃的2,000至4,000美元，已躍升至800V HVDC機櫃的40萬美元以上。根據調查，全球AI伺服器電源市場預計將從2024年的13.7億美元成長到2031年的65.6億美元，2025年至2031年的年複合成長率為20.6%。

台灣電源領導廠商在高壓直流（HVDC）技術領域深耕多年，具備高效供電能力，可大幅提升資料中心供電規模與穩定性，支援超高密度AI與HPC工作負載。

隨著AI伺服器市場快速擴張，台灣領導電源廠商憑藉技術優勢與供應鏈地位，將在電源產業占據有利位置，並在AI伺服器電源市場的成長周期中獲得顯著收益。