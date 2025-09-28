一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 鏈 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（26日）受美股四大指數收跌、以及連假買盤觀望影響，早盤開低走低、跌幅持續擴大，電、金、傳同步下挫，盤中最低來到25,469點，跌逾550點，10時過後，小幅收斂跌勢，終場指數收跌443點，收在25,580點。

統一投顧協理陳晏平表示，近期科技大廠持續對AI投資增加等利多因素帶動台股波段走勢，但美國財長發表晶片移出台灣言論、美聯邦政府10月恐關門、鮑爾的股價估值偏高言論等影響投資人信心。

操作上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群包括AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股上周五回檔幅度雖較大，應是受到連假等因素影響。短線上，題材搭配技術面維持在5日、10日線以上的族群，如GB300將陸續出貨，GB200出貨也進入高峰，AI伺服器組裝等相關供應鏈；其次，位階低、股價低檔轉強，如近期突破年線、半年線壓力的轉機族群，如電線電纜、面板等族群也可關注。

第一金投顧協理黃奕銓指出，選股上回歸基本面，電子關注AI伺服器、PCB、矽晶圓、記憶體、被動元件等產業；傳產關注銅價概念股、無人機、玻璃陶瓷、塑膠等產業。

野村投信第4季台股展望：基本面穩健 AI仍是關鍵驅動力

維護連假治安！中壢警雷霆除暴強勢掃蕩詐欺、毒品

美股創高帶動 台股主流強棒輪動

台股擂台Q3冠軍揭曉 陳雅頎季賺102%

10檔外資投信鎖碼股聚焦 鴻海、南亞科等後市可期

台股9月屢創歷史新高，外資猛買而投信大賣，土洋對作下，操作難度大增。法人表示，台股基本面及資金面良好，漲多後的技術面難免...

就市論勢／AI 伺服器電源 有潛力

台灣8月出口表現再締新猷，已連續四個月寫下單月新高，年增率達34.1%，大幅超越財政部統計處預估的17%至22%，成為支撐台股上揚的關鍵動能。

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

台股高檔震盪，是否重拾漲勢，高價股動向備受矚目。在高價股中，外資給予信驊（5274）的目標價最高，上看6,100元，其次...

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下...

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短...

