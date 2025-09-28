一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 鏈 吸睛

台股上周五（26日）受美股四大指數收跌、以及連假買盤觀望影響，早盤開低走低、跌幅持續擴大，電、金、傳同步下挫，盤中最低來到25,469點，跌逾550點，10時過後，小幅收斂跌勢，終場指數收跌443點，收在25,580點。

統一投顧協理陳晏平表示，近期科技大廠持續對AI投資增加等利多因素帶動台股波段走勢，但美國財長發表晶片移出台灣言論、美聯邦政府10月恐關門、鮑爾的股價估值偏高言論等影響投資人信心。

操作上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群包括AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股上周五回檔幅度雖較大，應是受到連假等因素影響。短線上，題材搭配技術面維持在5日、10日線以上的族群，如GB300將陸續出貨，GB200出貨也進入高峰，AI伺服器組裝等相關供應鏈；其次，位階低、股價低檔轉強，如近期突破年線、半年線壓力的轉機族群，如電線電纜、面板等族群也可關注。

第一金投顧協理黃奕銓指出，選股上回歸基本面，電子關注AI伺服器、PCB、矽晶圓、記憶體、被動元件等產業；傳產關注銅價概念股、無人機、玻璃陶瓷、塑膠等產業。