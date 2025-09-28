10檔外資投信鎖碼股聚焦 鴻海、南亞科等後市可期

台股9月屢創歷史新高，外資猛買而投信大賣，土洋對作下，操作難度大增。法人表示，台股基本面及資金面良好，漲多後的技術面難免修正，仍樂觀看待台股後市表現；其中，外資及投信9月同步買超且業績佳的標的，包括鴻海（2317）、南亞科、緯創等可望成為亂局中的聚焦亮點。

統計至上周五（26）日，外資及投信兩大金主9月來同步鎖碼超過8,000張，而且今年累計前八月營收成長者有：鴻海、南亞科、緯創、京元電子、威剛、日月光投控、欣銓、旺宏、聯鈞、群聯等十檔。

十檔個股清一色均為電子股，且幾乎都與AI有關。其中，AI伺服器組裝指標廠鴻海，法人指出，由於受惠美中角力延伸至AI領域，台廠將左右逢源，特別是鴻海，是美國「星際之門」計畫的主要協力廠商，成為最大的受惠者。

因AI所引發的主流記憶體供需失衡，現正擴散至舊世代記憶體。外資預期DDR4的超級循環即將到來，供給短缺情況可能將一路延續到2026年第4季，將嘉惠南亞科、威剛、旺宏、群聯等股價表現。

凱基投顧董事長朱晏民表示，外資9月以來買超金額已完全回補前八月累計賣超金額，甚至還加碼，顯示美國聯準會展開降息循環下，資金挹注股市動能大增，台股也可望受益。

朱晏民說，台股仍以AI概念股為主流，美國企業加碼投資AI趨勢未止，台廠AI供應鏈的輪動上漲機率高，在震盪期間正可尋找低檔布局機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，短期盤勢可能呈現震盪格局，但長線趨勢仍將震盪向上。投資布局以AI龍頭股為主軸，重點關注規格升級及具備漲價潛力的零組件族群，包括散熱、先進製程、材料、高速光纖；同時可以留意低基期轉強的記憶體封測與蘋概股。