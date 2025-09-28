10檔外資投信鎖碼股聚焦 鴻海、南亞科等後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股9月屢創歷史新高，外資猛買而投信大賣，土洋對作下，操作難度大增。法人表示，台股基本面及資金面良好，漲多後的技術面難免修正，仍樂觀看待台股後市表現；其中，外資及投信9月同步買超且業績佳的標的，包括鴻海（2317）、南亞科、緯創等可望成為亂局中的聚焦亮點。

統計至上周五（26）日，外資及投信兩大金主9月來同步鎖碼超過8,000張，而且今年累計前八月營收成長者有：鴻海、南亞科、緯創、京元電子、威剛、日月光投控、欣銓、旺宏、聯鈞、群聯等十檔。

十檔個股清一色均為電子股，且幾乎都與AI有關。其中，AI伺服器組裝指標廠鴻海，法人指出，由於受惠美中角力延伸至AI領域，台廠將左右逢源，特別是鴻海，是美國「星際之門」計畫的主要協力廠商，成為最大的受惠者。

因AI所引發的主流記憶體供需失衡，現正擴散至舊世代記憶體。外資預期DDR4的超級循環即將到來，供給短缺情況可能將一路延續到2026年第4季，將嘉惠南亞科、威剛、旺宏、群聯等股價表現。

凱基投顧董事長朱晏民表示，外資9月以來買超金額已完全回補前八月累計賣超金額，甚至還加碼，顯示美國聯準會展開降息循環下，資金挹注股市動能大增，台股也可望受益。

朱晏民說，台股仍以AI概念股為主流，美國企業加碼投資AI趨勢未止，台廠AI供應鏈的輪動上漲機率高，在震盪期間正可尋找低檔布局機會。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，短期盤勢可能呈現震盪格局，但長線趨勢仍將震盪向上。投資布局以AI龍頭股為主軸，重點關注規格升級及具備漲價潛力的零組件族群，包括散熱、先進製程、材料、高速光纖；同時可以留意低基期轉強的記憶體封測與蘋概股。

AI 南亞科 台股

延伸閱讀

中小型股補漲效應發酵 店頭市場基金績效亮

美股創高帶動 台股主流強棒輪動

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

台股擂台Q3冠軍揭曉 陳雅頎季賺102%

相關新聞

10檔外資投信鎖碼股聚焦 鴻海、南亞科等後市可期

台股9月屢創歷史新高，外資猛買而投信大賣，土洋對作下，操作難度大增。法人表示，台股基本面及資金面良好，漲多後的技術面難免...

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB 鏈 吸睛

台股上周五（26日）受美股四大指數收跌、以及連假買盤觀望影響，早盤開低走低、跌幅持續擴大，電、金、傳同步下挫，盤中最低來...

就市論勢／AI 伺服器電源 有潛力

台灣8月出口表現再締新猷，已連續四個月寫下單月新高，年增率達34.1%，大幅超越財政部統計處預估的17%至22%，成為支撐台股上揚的關鍵動能。

近期外資喊目標價5,000元以上 有哪些個股？

台股高檔震盪，是否重拾漲勢，高價股動向備受矚目。在高價股中，外資給予信驊（5274）的目標價最高，上看6,100元，其次...

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下...

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。