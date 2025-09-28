台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下，在人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，經濟公布8月工業生產指數、製造業生產指數皆創歷年同月新高，寫連18紅，年增幅分別為14.41%、15.48%，且國際龍頭科技大廠近期持續對AI投資增加、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加等，仍為市場多方的有力支持。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力，不但看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年進場時機。

永豐投顧指出，因本月的聯準會會議如預期降息，並且維持每月削減公債50億美元、350億美元MBS，每月縮減購債金額為400億美元。此決議如預期開起降息大門，下次10月29日的會議值得關注，期間仍有相當多的就業與物價數據，是否會影響降息路徑就顯得重要。倘若屆時會議能夠如預期降息可以穩定市場人心，經濟環境與政策將會如預期前進。

在操作與選股上，廖炳焜建議選股不選市，逢低布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。