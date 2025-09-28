快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股高點回檔 未來一年布局契機到來。法人認為，可布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。圖／本報資料照片
台股高點回檔 未來一年布局契機到來。法人認為，可布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。圖／本報資料照片

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下，在人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，經濟公布8月工業生產指數、製造業生產指數皆創歷年同月新高，寫連18紅，年增幅分別為14.41%、15.48%，且國際龍頭科技大廠近期持續對AI投資增加、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加等，仍為市場多方的有力支持。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力，不但看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年進場時機。

永豐投顧指出，因本月的聯準會會議如預期降息，並且維持每月削減公債50億美元、350億美元MBS，每月縮減購債金額為400億美元。此決議如預期開起降息大門，下次10月29日的會議值得關注，期間仍有相當多的就業與物價數據，是否會影響降息路徑就顯得重要。倘若屆時會議能夠如預期降息可以穩定市場人心，經濟環境與政策將會如預期前進。

在操作與選股上，廖炳焜建議選股不選市，逢低布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。

降息 台股

延伸閱讀

高股息ETF別只看「股價漲跌」 衡量標的效益需參考1指標

中小型股補漲效應發酵 店頭市場基金績效亮

野村投信第4季台股展望：基本面穩健 AI仍是關鍵驅動力

美股創高帶動 台股主流強棒輪動

相關新聞

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下...

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短...

十名師看台股…Q4先蹲後跳 大盤有望上攻28,500點

台股自4月低點反彈至9月創歷史新高，波段上漲9,087點，漲幅52.5%，接下來將進入向來多頭行情高機率的第4季。十大台...

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

台股近期雖漲多整理，部分個股依然展現強勁人氣。篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「...

大小摩看好記憶體族群 華邦電與南亞科同獲「優於大盤」評等

外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電與南亞科上周外資買盤湧現，並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，因國際大廠專注新一代高...

野村投信第4季台股展望：基本面穩健 AI仍是關鍵驅動力

展望2026年，野村投信台股團隊預估台股每股稅後盈餘（EPS）成長約16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。