聚焦資產累積黃金期 「元富x富果」助投資人實現財務目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
開元富享富果讓投資更高效。元富證券／提供
台新新光金控（2887）旗下元富證券攜手富果推出的「元富x富果」交易平台，自推出以來深獲投資人青睞。根據證交所開戶數據統計，近三個月全市場31至40歲新開戶占比為12%；然而在「元富x富果」平台中，該族群的新開戶占比則近五成，展現強勁的吸引力。31至40歲族群正邁入「資產累積黃金期」，往往同時面臨房貸、子女教育與退休規劃等多重財務壓力，因此在投資決策更看重資訊透明度、交易效率及金融平台的專業度。

元富與富果的合作，結合富果在數據視覺化與使用者體驗設計的專長，以及元富證券深厚的產品架構與專業研究能量，打造出市場少見的 「研究 × 下單」一站式混合型數位券商服務。平台設計核心理念為「找得到、看得懂、用得順」，其中，「個人化研究版面」提供投資人依需求自由排列研究卡片，從產業趨勢追蹤、個股基本面分析到即時下單與庫存查詢，全程都能在同一個App完成，大幅提升投資效率與決策力。

在資金管理方面，元富證券亦提供 「分戶帳服務」，用戶可直接綁定既有銀行帳戶作為出入金帳戶，無需額外開立交割戶，並搭配「約定自動授權扣款」功能，啟動後即可自動完成扣款與入金配置。若資金不足，系統將自動從指定帳戶補足，避免投資人因資金延誤而錯失交易機會。此舉不僅滿足數位世代對「快速、便捷、安全」的需求，也展現元富證券對數位金融服務創新的前瞻布局。

展望未來，元富證券與富果將持續深化平台功能，規劃推出更多自動化理財工具、智能條件模組與策略選股服務，讓投資決策更簡單、更有效率。雙方也將持續以數據驅動與使用者導向為核心，推動金融科技普及化，讓理財不再只是專業人士的專屬權利，而是所有投資人皆可觸及的日常。透過持續創新，「元富 x 富果」目標成為新世代投資人的首選數位券商，攜手用戶邁向更聰明、更有感的理財未來。

元富 台新新光金控

