快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短線台灣AI題材若拉回，反而提供中長線投資人加碼的良機。野村投信投資策略部副總張繼文表示，短線確實需留意拉回風險，但即便拉回預計幅度也不會太深，更像是籌碼整理與沉澱，為2026年行情再度出發做準備。

張繼文指出，基本情境是，美國聯準會降息屬於預防式降息，雖然勞動力市場有降溫跡象，但失業率未見明顯上升，更多來自於移民政策影響導致供需同步下滑，整體經濟尚未出現快速惡化跡象。展望2026年，野村預估台股EPS成長約16%，經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是AI投資持續推進，台灣AI供應鏈持續受惠。在AI方面，明年除了輝達（NVIDIA）Rubin世代伺服器推出外，各大CSP的ASIC晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，Oracle給了最有力的答案，該公司宣布獲得OpenAI超過3,000億美元的訂單。OpenAI在星際之門（Stargate）計畫的總預算也不過5,000億美元，Oracle一家公司就占六成，這筆天價金額不僅讓Oracle股價單日飆漲三成，也讓市場對AI投資的信心再度回升。市場受惠於美國政策鬆綁與Oracle財報的激勵下，讓投資人對AI投資的信心再度回升，要知道隨著這份史詩級合約落地，未來五年內，Oracle勢必將大幅擴充AI伺服器需求，除了緯穎（6669）、鴻海（2317）等既有合作夥伴將直接受惠，更重要的是，總需求提升將使整條AI伺服器供應鏈都受惠。

市場目光也聚焦於輝達新一代Rubin伺服器所帶動的高功耗趨勢，正加速推動電源與散熱供應鏈進入新一輪的升級循環，為營運增添新動能，整體業績可望持續走強，進而帶動台廠散熱三雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）同步受惠。另一方面，隨著未來AI算力持續擴張，電力需求也會跟著顯著提升，專注於電源解決方案的台達電（2308）因具備技術優勢，近期股價強勢上攻，隨著訂單逐步轉化為台灣AI出口與企業獲利，股價也將陸續反映這波利多。

展望2026年，林浩詳表示，野村投信台股團隊預估台股EPS成長約16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是AI投資持續推進，台灣AI供應鏈持續受惠，在AI方面，明年除輝達Rubin世代伺服器推出外，各大CSP的ASIC晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。

AI 台股 短線 外資

延伸閱讀

輝達投資祕辛 黃仁勳：OpenAI是下個數兆元公司

輝達入股英特爾 處處暗藏川普影子

國人「豐」存美股！輝達退位、標普500指數 ETF 成新歡

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

相關新聞

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

台股上周五由科技權值股領跌，26000點大關失守，也跌破5日、10日均線。不過從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下...

短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短...

十名師看台股…Q4先蹲後跳 大盤有望上攻28,500點

台股自4月低點反彈至9月創歷史新高，波段上漲9,087點，漲幅52.5%，接下來將進入向來多頭行情高機率的第4季。十大台...

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

台股近期雖漲多整理，部分個股依然展現強勁人氣。篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「...

大小摩看好記憶體族群 華邦電與南亞科同獲「優於大盤」評等

外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電與南亞科上周外資買盤湧現，並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，因國際大廠專注新一代高...

野村投信第4季台股展望：基本面穩健 AI仍是關鍵驅動力

展望2026年，野村投信台股團隊預估台股每股稅後盈餘（EPS）成長約16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。