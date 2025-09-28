短線留意拉回 野村投信：籌碼整理與沉澱…為2026行情再出發準備

野村投信表示，受惠AI創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第4季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有，短線台灣AI題材若拉回，反而提供中長線投資人加碼的良機。野村投信投資策略部副總張繼文表示，短線確實需留意拉回風險，但即便拉回預計幅度也不會太深，更像是籌碼整理與沉澱，為2026年行情再度出發做準備。

張繼文指出，基本情境是，美國聯準會降息屬於預防式降息，雖然勞動力市場有降溫跡象，但失業率未見明顯上升，更多來自於移民政策影響導致供需同步下滑，整體經濟尚未出現快速惡化跡象。展望2026年，野村預估台股EPS成長約16%，經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是AI投資持續推進，台灣AI供應鏈持續受惠。在AI方面，明年除了輝達（NVIDIA）Rubin世代伺服器推出外，各大CSP的ASIC晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，Oracle給了最有力的答案，該公司宣布獲得OpenAI超過3,000億美元的訂單。OpenAI在星際之門（Stargate）計畫的總預算也不過5,000億美元，Oracle一家公司就占六成，這筆天價金額不僅讓Oracle股價單日飆漲三成，也讓市場對AI投資的信心再度回升。市場受惠於美國政策鬆綁與Oracle財報的激勵下，讓投資人對AI投資的信心再度回升，要知道隨著這份史詩級合約落地，未來五年內，Oracle勢必將大幅擴充AI伺服器需求，除了緯穎（6669）、鴻海（2317）等既有合作夥伴將直接受惠，更重要的是，總需求提升將使整條AI伺服器供應鏈都受惠。

市場目光也聚焦於輝達新一代Rubin伺服器所帶動的高功耗趨勢，正加速推動電源與散熱供應鏈進入新一輪的升級循環，為營運增添新動能，整體業績可望持續走強，進而帶動台廠散熱三雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）同步受惠。另一方面，隨著未來AI算力持續擴張，電力需求也會跟著顯著提升，專注於電源解決方案的台達電（2308）因具備技術優勢，近期股價強勢上攻，隨著訂單逐步轉化為台灣AI出口與企業獲利，股價也將陸續反映這波利多。

展望2026年，林浩詳表示，野村投信台股團隊預估台股EPS成長約16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是AI投資持續推進，台灣AI供應鏈持續受惠