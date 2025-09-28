永豐投顧：10月觀察三重點 Fed是否降息、美中元首會面、2技術展

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧指出，10月可觀察FOMC是否降息、APEC元首會面及TIE與TAITRONICS & AIoT Taiwan等三重點。

9月17日美國FOMC會議如預期降息，並且維持每月削減公債50億美元、350億美元MBS，每月縮減購債金額為400億美元。此一決議如預期開起降息大門，同時預期10月、12月及2026年元月會議逐次會議降息1碼，FFR利率將落在3.25~3.50%。因此，10月29日的FOMC會議值得關注，期間仍有相當多的就業與物價數據，是否會影響降息路徑就顯得重要。倘若10月29日的會議能夠如預期降息可以穩定市場人心，經濟環境與政策將會如預期前進。然而如果10月的FOMC會議決議有變，如果改成不降息，則不但是資金環境無法繼續寬鬆，而且意謂通膨有上升趨勢，則是大為不利；相反的，如果降息幅度加碼，其意義可能被解讀為經濟環境不佳，就業市場變差，那市場是看重資金的寬鬆、還是擔心經濟下行，則是新的局面。

美國總統川普在9月19日與中國大陸國家主席通話後，對外宣稱達成達成多項共識，其中之一是在10月亞太經合組織（APEC）峰會期間與中方領導人會面。此事美方雖然言之鑿鑿，但是大陸外交部發言人郭嘉昆9月22日對此表示，中美兩國正在溝通。這次APEC是10月31日至11月1日在南韓舉行，首先，習近平是否如川普所言如期赴會，達成元首會面，就是一項變數；其次，就算會面，能否如川普所言就TikTok的交易達成協議，關乎美中雙方在貿易方面的條件交易，也是一項變數。另外，川普聲言將在2026年初訪問中國，這更是要有貿易休戰的前提，如果還是如過往美方一直出牌，則貿易緊張難以降低，美中元首互訪終是鏡花水月。

10月16至18日在台北世界貿易中心舉辦台灣創新技術博覽會(Taiwan Innotech Expo, TIE)，將展示國家科研技術成果，重點在AI應用、量子科技等，以「AI跨域創新 智慧驅動未來」為策展主軸，展示台灣五大信賴產業及AI與半導體等優勢產業的升級成果。

10月22至24日在台北南港展覽館1館舉行台北國際電子產業科技展與台灣國際人工智慧暨物聯網展(TAITRONICS & AIoT Taiwan)，是全球歷史最悠久的資通訊產業貿易平台之一，可完整呈現台灣資通訊電子上下游相關運籌服務和全產業鏈發展。其內容也凸出AI科技、機器人、智慧自動化、數據中心等熱門議題。

