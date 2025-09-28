快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近期雖漲多整理，部分個股依然展現強勁人氣。篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「買進」的12檔「外資喊價股」，不僅籌碼穩固，也具備股價表態潛力，有望在高檔震盪中成為資金關注焦點。

近期科技熱門話題首重OpenAI與輝達（NVIDIA）宣布策略合作，將部署至少10吉瓦（GW）的輝達系統，以支援OpenAI下一代AI基礎設施建設。根據雙方計畫，首批1GW運算資源將採用全新Vera Rubin平台，預計2026年下半年啟用。

觀察近期市場籌碼動向，近20日不僅獲得外資法人買超千張以上，且自9月中下旬以來獲外資券商調升目標價個股，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、南電（8046）、技嘉（2376）、雙鴻（3324）、宏捷科（8086）、群聯（8299）、萬潤（6187）、聚陽（1477）、辛耘（3583）、新日興（3376）等。

摩根士丹利（大摩）證券科技產業分析師高燕禾表示，儘管目前Vera Rubin機櫃平均售價（ASP）尚不明朗，但若計畫順利推進，將有助延長輝達供應鏈需求能見度至2027年，並可能帶來獲利上行空間。台廠中，ODM業者看好鴻海、緯創、廣達；零組件供應商看好台達電、奇鋐、富世達、金像電、川湖、貿聯-KY、勤誠。

外資 輝達 個股

延伸閱讀

就市論勢／輝達供應鏈 擁利基

想讓華為壟斷？白宮經濟顧問示警 大陸若無輝達晶片「恐輸AI競賽」

新興股債、歐洲價值股吸金

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

十名師看台股…Q4先蹲後跳 大盤有望上攻28,500點

台股自4月低點反彈至9月創歷史新高，波段上漲9,087點，漲幅52.5%，接下來將進入向來多頭行情高機率的第4季。十大台...

12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

台股近期雖漲多整理，部分個股依然展現強勁人氣。篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「...

大小摩看好記憶體族群 華邦電與南亞科同獲「優於大盤」評等

外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電與南亞科上周外資買盤湧現，並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，因國際大廠專注新一代高...

台股擂台Q3冠軍揭曉 陳雅頎季賺102%

本報台股擂台上周五結算第3季比賽成果（比賽期間為今年6月27日到今年9月26日），「艾咪 I Money」陳雅頎以報酬率...

外資狂掃華邦電、南亞科 小摩解讀美光財報：HBM4訂單成短線焦點

外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤湧現並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，短期HB...

安聯投信：台股行情有修正壓力 但多頭趨勢並無改變

安聯投信台股團隊展望後市，儘管近期重要權值股扮演重要領頭角色，但整體籌碼面仍有偏向獲利了結傾向、整體追高意願不高等跡象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。