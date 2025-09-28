12檔外資調升目標價股吸金 華邦電、南亞科等資金關注焦點

台股近期雖漲多整理，部分個股依然展現強勁人氣。篩選近期外資法人積極卡位，且在個股報告調升目標價、評等皆為「優於大盤」或「買進」的12檔「外資喊價股」，不僅籌碼穩固，也具備股價表態潛力，有望在高檔震盪中成為資金關注焦點。

近期科技熱門話題首重OpenAI與輝達（NVIDIA）宣布策略合作，將部署至少10吉瓦（GW）的輝達系統，以支援OpenAI下一代AI基礎設施建設。根據雙方計畫，首批1GW運算資源將採用全新Vera Rubin平台，預計2026年下半年啟用。

觀察近期市場籌碼動向，近20日不僅獲得外資法人買超千張以上，且自9月中下旬以來獲外資券商調升目標價個股，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、環球晶（6488）、南電（8046）、技嘉（2376）、雙鴻（3324）、宏捷科（8086）、群聯（8299）、萬潤（6187）、聚陽（1477）、辛耘（3583）、新日興（3376）等。

摩根士丹利（大摩）證券科技產業分析師高燕禾表示，儘管目前Vera Rubin機櫃平均售價（ASP）尚不明朗，但若計畫順利推進，將有助延長輝達供應鏈需求能見度至2027年，並可能帶來獲利上行空間。台廠中，ODM業者看好鴻海、緯創、廣達；零組件供應商看好台達電、奇鋐、富世達、金像電、川湖、貿聯-KY、勤誠。