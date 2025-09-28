十名師看台股…Q4先蹲後跳 大盤有望上攻28,500點

台股自4月低點反彈至9月創歷史新高，波段上漲9,087點，漲幅52.5%，接下來將進入向來多頭行情高機率的第4季。十大台股投資名師分析，第4季指數將先下後上，高低點在24,000~28,500點；除AI科技股仍為多頭主軸，沈寂多時的低基期傳產股可能有竄高機會，台股第4季有望呈現百花齊放局面。

十大投資名師包括本國重量級投信顧董總、高階主管，有三大公股投顧兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭、華南投顧董事長呂仁傑，以及民股的新光投信董事長劉坤錫、凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧總經理廖婉婷、台新投顧副總經理黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰。

十大名師看台股Q4展望

大盤指數第3季已上漲4,138點、漲幅18.5%。多數投資名師表示，第3季僅見到8月20及9月26日兩次較大回檔修正，多頭氣勢旺盛，但累積漲幅也讓台股承受較大賣壓，若無盤整沈澱籌碼，第4季高點空間有限，短線下檔在月線25,000點附近應有支撐；目前台股本益比在21倍左右，如未來12個月評價面沒上調，恐壓縮台股上檔空間。

蔡明翰表示，樂觀看待台股上檔空間可至28,500點，主要是資金面寬鬆與AI趨勢兩大要素正向未變，對等關稅、通膨及降息等漸明朗，美國2024年9月降息以來激勵股市模式應會在今年第4季重現。不過，大盤走高前震盪仍須留意。必須留意的是，蔡明翰及蔡明彥都研判低點有下探24,000點支撐的可能性，須嚴守操作紀律及資金比重。

多數名師研判台股第4季可能先下後上，10月可能是台股第4季首波遇到的考驗。黃詣庭認為，因10月前兩周遇到節慶休市，將影響投資人買進、抱股意願，不利多頭攻勢。

展望後市，李秀利表示，台積電（2330）10月中旬法說會是重要指引，關注AI熱度延續性，甚至可否擴散到消費電子應用端，都是可帶動另波AI熱潮關鍵點。

廖婉婷表示，AI概念股絕對是引領台股攻高主軸，會藉不同題材輪動次產業族群；非電產業成衣業訂單有明顯好轉跡象，原物料股也蠢蠢欲動，市場也偏好炒作集團作帳行情，低基期的傳產股反彈走勢可期，第4季多頭行情不可小覷。