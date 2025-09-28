大小摩看好記憶體族群 華邦電與南亞科同獲「優於大盤」評等

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電與南亞科上周外資買盤湧現，並獲外資法人調高目標價。（路透）
外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電（2344）與南亞科（2408）上周外資買盤湧現，並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，因國際大廠專注新一代高頻寬記憶體技術，供應鏈變化為南亞科、華邦電等台廠帶來消息面利多，若後市財報優於預期，將持續擔綱盤面強棒。

摩根大通（小摩）證券從美光（Micron）財報解讀發現，美光團隊預期，隨著HBM4對矽晶密度要求提升，及智慧型手機與個人電腦DRAM內容量持續成長，2026年整體記憶體供應緊張情況將加劇，短期來看，HBM4訂單確認為市場關注重點。

另外，2026年DRAM供需緊張有利亞洲記憶體廠商發展。相關個股方面，隨著DRAM進入為期四年的價格上行周期，小摩持續看好海力士與三星，建議投資人逢低布局。

此外，台廠中，若南亞科第3季財報優於預期，亦具備短期交易機會。

值得注意的是，華邦電與南亞科兩檔均獲外資法人親睞，近20日分別買超37.4萬張、22.9萬張。評等方面，大摩給予華邦電「優於大盤」，目標價由38元上調至42元；南亞科同樣獲「優於大盤」評等，目標價從48元調升至90元。

華邦電8月每股稅後盈餘（EPS）達0.16元，相較於第2季虧損0.29元，表現大幅改善。綜合摩根士丹利（大摩）證券大中華區半導體主管詹家鴻、科技產業分析師顏志天看法，華邦電8月EPS好轉主要受惠於匯率穩定、平均售價（ASP）上漲，以及庫存回沖效益，預期此動能將延續至未來數月，使第3季與第4季轉虧為盈。

南亞科方面，外資認為，在DDR4需求空前強勁、美國對中國記憶體設備出口的禁令升級以致長鑫存儲科技（CXMT）發展受限下，南亞科成長動能將延續至9月，帶動第3季營收有望季增79%。

