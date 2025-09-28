台股擂台Q3冠軍揭曉 陳雅頎季賺102%

本報台股擂台上周五結算第3季比賽成果（比賽期間為今年6月27日到今年9月26日），「艾咪 I Money」陳雅頎以報酬率102.3%奪得季冠軍，並打敗同期間上漲13.29%的台股表現。新一季賽事同日起跑。

陳雅頎首次參賽就奪下冠軍，因擅長順勢交易與波段操作，結合基本面分析與時事脈動，掌握關鍵切入時機，以靈活應對市場變化。

加權指數在6月27日收22,580點，在9月26日收25,580點，與期初相比上漲13.29%，此波台股在歷經4月川普關稅股災後，第3季繳出亮眼表現，本報台股擂台四位參賽者也普遍繳出漂亮成績單。

在第3季最後一周賽事中，陳雅頎單周報酬率3.31%位居第二。個股表現方面，單周績效以國精化（4722）報酬率達15.13%最高，聯鈞（3450）以8.85%居次。

陳雅頎奪下冠軍寶座，主因其兼顧風險控管與題材掌握，操盤績效脫穎而出。她認為，近期台股雖然震盪，但主流方向明確，投資人可以逢高適度獲利了結高估值的強勢股，把資金轉向低位階、合理估值的潛力股，更有機會在震盪行情中穩健布局，如被動元件、AI PC相關供應鏈、受惠關稅趨勢族群，都是逢低鎖定重點。