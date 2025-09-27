外資狂掃華邦電、南亞科 小摩解讀美光財報：HBM4訂單成短線焦點

外資近期積極加碼記憶體族群，華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤湧現並獲外資法人調高目標價。外資法人看好，短期HBM4進展成關鍵，預期2026年供需趨緊將推升亞洲記憶體廠商營運，南亞科、華邦電後市財報若優於預期可望成短線亮點。

從美光（Micron）財報解讀，摩根大通（小摩）證券表示，美光團隊預期，隨著HBM4對矽晶密度的要求提升，以及智慧型手機與PC DRAM內容量持續成長，2026年整體記憶體供應緊張情況將加劇，因此以短期來看，HBM4訂單確認將是市場關注的重點。

另外，2026年DRAM供需緊張有利亞洲記憶體廠商發展。相關個股方面，隨著DRAM進入為期四年的價格上行周期，小摩持續看好海力士與三星，建議投資人逢低布局。此外，台廠中，若南亞科2025年第3季財報優於預期，亦具備短期交易機會。

值得注意的是，華邦電與南亞科兩檔均獲外資法人親賴，近20日分別買超37.4萬張、22.9萬張。評等方面，大摩給予華邦電「優於大盤」，目標價由38元上調至42元；南亞科同樣獲「優於大盤」評等，目標價從48元調升至90元。

華邦電8月每股稅後盈餘（EPS）達0.16元，相較於2025年第2季虧損0.29 元，表現大幅改善。綜合摩根士丹利（大摩）證券大中華區半導體主管詹家鴻、科技產業分析師顏志天表示，此次 EPS 強勁表現主要受惠於匯率穩定、平均售價（ASP）上漲，以及庫存回沖效益，預期此動能將延續至未來數月，使第3季與第4季轉虧為盈。

南亞科方面，在DDR4需求空前強勁、對長鑫存儲科技（CXMT）競爭疑慮暫時緩解的情況下，預期此動能將延續至9月，使第3季營收季增有望達79%。此外，在庫存回沖與匯率穩定的短期助力下，預期第3季底將轉虧為盈，後市可期。