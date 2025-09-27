持盈保泰 永豐投顧：留意兩類股補漲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股在利多圍繞大跨步上漲，但投資人應該換個角度思考，未來還能有如此甜蜜的投資環境嗎？股市的胃口會隨環境伸縮，在9月利多頻傳後，股市的脾胃已經撐大了，所以要再激起投資人熱情必須加大劑量。永豐投顧表示，10月美中領導人APEC會面，第4季是產業旺季，股價慣性是在第4季、第1季攀上高峰，眼前台股鋒頭正盛，故不該違逆趨勢操作，因此建議持股五成，繼續偏多，重點是降低風險、持盈保泰。

永豐投顧表示，從產業與資本市場趨勢看，人工智慧的投資是持續進行，所以，AI概念股也是趨勢向上，市場熟稔的AI概念股基本上都是持續擴張，股價也會反映趨勢，所以今年以來漲勢領先的個股其實已經標記本身的潛力，投資人按圖索驥，選績優股其實不難。

9月股市表現也說明，台股登上25,000點以後，台股已經有本質的變化，市場資金開始躁動，急於尋找有潛力標的，以趕上股市賺錢列車，憶體股幾乎是跨入9月才鳴槍衝刺，短線投資人可以循此邏輯找尋短線投資標的。以目前股市目光全在AI身上的格局，電子股還是最可能的範圍。從產業關聯來猜想，再要出現補漲股，通信網路、資訊服務兩類容易發現題材，投資人可密切注意。

