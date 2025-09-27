快訊

安聯投信：台股行情有修正壓力 但多頭趨勢並無改變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
安聯投信台股團隊展望後市，儘管近期重要權值股扮演重要領頭角色，但整體籌碼面仍有偏向獲利了結傾向、整體追高意願不高等跡象，而先前表現相對強勢的AI供應鏈族群亦呈現修正拉回之勢，市場資金似有流向低基期個股等跡象。盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期則有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。

AI概念股走勢近期出現分化，其中，AWS(ASIC)受惠股因預期第4季進入產品交替空窗期而表現相對弱勢，但Nvidia-system供應鏈則是有望受惠於美廠合作利基。近期表現較佳者則有被動元件、記憶體與生技族群等。

安聯投信台股團隊表示，市場對於聯準會降息速度偏向心理面解讀，行情多空則主要是建立在AI伺服器需求；就評價面，評價高低除了利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，近年本益比上升就是來自於AI的高成長，建議接下來密切關注企業在AI資本支出的變化是最重要的事。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，隨著 AWS進入新產品交替期，這部份短期影響要留意；四大CSP或將在第4季法說揭露資本支出，成長率高低舉足輕重；短期AI漲多，不追高，拉回逢低承接。此外，232調查結果迄今尚未公布，此仍是市場觀察重點。

投資建議上，安聯投信台股團隊表示，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。行情大漲後的震盪難免，近期震盪可視為技術性修正；除個別產業外，整體基本面正向，展望後市仍可期。操作要避免追高或畏懼逢低買進，10月中重要法說登場及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，且本淨比現階段來到約歷史新高附近，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略。可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

台股多空因素(資料來源：安聯投信整理)
AI 台股

