降息循環遇上AI升級潮 台股開啟「百花齊放」輪動新篇章

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市持續刷新歷史高點，AI產業發展前景愈趨明朗。輝達日前宣布將攜手OpenAI共同建設大型資料中心與AI基礎設施，這項史無前例的巨額投資計畫，不僅突顯市場對AI未來發展的信心，更為台灣科技產業鏈注入強勁動能。台灣科技業憑藉在半導體及精密零組件製造領域的深厚實力，有望成為這波AI產業升級浪潮的最大贏家。據晨星統計至8月31日資料，統一奔騰基金定期定額短中長期績效均名列同類型基金前段班，投資人可透過定期定額投資策略，參與台股成長機會。

翻開統一奔騰基金的定期定額績效，據晨星統計至8月底的數據顯示，該基金透過專注高成長科技股、深度挖掘投資價值，並精挑具爆發力牛股的投資策略，交出亮眼成績單。一年期、兩年期報酬率分別為32.95%、40.87%；三年期及五年期報酬率更以73.66%及120.07%的成績，穩居同類型基金冠軍。自成立以來更有高達1247.4%的報酬率，充分展現台股長期成長潛力與定期定額投資策略的複利威力。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，聯準會降息一碼且點陣圖顯示今(2025)年仍有兩碼降息空間，正式進入降息循環。AI需求爆量，推升電子零組件訂單從一線擴散至二、三線廠商，價格也同步上揚。Fed降息預期將刺激消費需求，消費電子、軍工、車用等低庫存類股可望出現拉貨潮。目前整體盤面健康，類股輪動明顯且不再集中於AI龍頭，企業獲利仍在成長，台股後市可期。

陳釧瑤指出，目前受季底結帳及短線漲多因素影響，市場出現獲利了結賣壓，短期盤勢可能呈現震盪格局，但長線趨勢仍將震盪向上。投資布局方面，仍以AI龍頭股為主軸，重點關注規格升級及具備漲價潛力的零組件族群，包括散熱、先進製程、材料、高速光纖等領域。同時適度增加低基期轉強的記憶體封測與蘋概股。投資人可把握回檔機會逢低承接，或透過定期定額方式掌握台股成長契機。

AI 定期定額

