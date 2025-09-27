台股投資人錯失恐懼症…套利變套牢

台股創波段新高後昨（26）日回檔，法人表示，高度FOMO（錯失恐懼症；怕錯過）可能預示報酬走弱，當資金過度湧入，短線恐潛藏回檔風險，投資人須謹慎評估基本面與資金持續性。

市場情緒急轉直下，讓人聯想到近期學界提出的 「Global FOMO Index」（恐懼與貪婪指數）。聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，該研究指出，當全球投資人FOMO情緒高漲時，往往預示後續報酬率走弱，與台股昨日現象頗為呼應：前期因資金湧入與投資人追高心態，指數不斷推升，但在群體情緒一致、買盤過度提前反映時，反為短線漲勢埋下隱憂。

何彥樟表示，在高FOMO環境下，市場波動率可能暫時下降，因多數投資人動向趨於一致；然而一旦資金或消息面出現變化，獲利了結賣壓將迅速放大波動。