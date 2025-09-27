台股投資人錯失恐懼症…套利變套牢

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股創波段新高後昨（26）日回檔，法人表示，高度FOMO（錯失恐懼症；怕錯過）可能預示報酬走弱，當資金過度湧入，短線恐潛藏回檔風險，投資人須謹慎評估基本面與資金持續性。

市場情緒急轉直下，讓人聯想到近期學界提出的 「Global FOMO Index」（恐懼與貪婪指數）。聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，該研究指出，當全球投資人FOMO情緒高漲時，往往預示後續報酬率走弱，與台股昨日現象頗為呼應：前期因資金湧入與投資人追高心態，指數不斷推升，但在群體情緒一致、買盤過度提前反映時，反為短線漲勢埋下隱憂。

何彥樟表示，在高FOMO環境下，市場波動率可能暫時下降，因多數投資人動向趨於一致；然而一旦資金或消息面出現變化，獲利了結賣壓將迅速放大波動。

台股失守26000點 證期局：基本面仍有支撐

台股重挫逾400點 安聯投信：後市展望仍正向

台股本周黑K透行情轉向 電器電纜逆勢漲逾3％

台股市值縮水1.37兆元 台積電等4大權值股為重災區

相關新聞

台股大咖結帳失守26,000 金管會：基本面仍具支撐

台股昨（26）日受到消息面影響，包括美國啟動新一波232調查，英特爾又傳找大咖注資，市場解讀不利台積電，加上投信、集團、...

台股何時止跌？ 盯五個訊號

台股本周攀上26,394點新高後連跌三天，與昨（26）日最低25,469點相較，跌了逾900點。由於進入連假，下周僅四個...

就市論勢／輝達供應鏈 擁利基

台股昨（26）日在美股因本益比議題再度浮現雜音，引發電子族群漲多回檔影響下，早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，終場收25,580點，跌443點，成交量5,000億元。

一周熱門零股／元大台灣50 交投重心

台股本周焦點在於美國總統川普再次揮出關稅重拳、以及聯準會官員鷹派與鴿派分歧持續擴大等多空因素，行情震盪，投資人藉零股進場...

台積電第3季線上法說會10月16日召開 公布財報展望

台積電（2330）今日公告公司114年第3季法人說明會將於114年10月16日召開。

