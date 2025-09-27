台股何時止跌？ 盯五個訊號

台股本周攀上26,394點新高後連跌三天，與昨（26）日最低25,469點相較，跌了逾900點。由於進入連假，下周僅四個交易日，9月營收，美國PMI、非農就業等數據將密集登場。法人分析，市場觀望氣氛升高，能否止跌，需觀察五個關鍵訊號。

一、權值股能否止跌，包括台積（2330）、鴻海能否重新站上5日線，一旦權值股回穩，將有助市場信心。二、若量增不再破底，代表有低接買盤進場，後續若能進一步帶量上漲，可望出現反彈。

三、資金輪動，能否出現新的主流族群或領漲股維繫人氣。法人分析，盤面結構輪動不順，金融股守成有餘、攻擊力道不足，導致昨天各類股普遍下跌，電子個別族族下周可關注被動元件、載板、光通訊、面板等。

四、觀察新台幣匯率變化。新台幣兌美元匯率本周由升轉貶，外資開始由買轉賣，衝擊台股弱勢，可見外資買超與新台幣升值息息相關。倘若新台幣匯率近日能由貶轉升，將扭轉外資動向，嘉惠台股多頭添柴加薪。

五、融資能否快速減肥。融資連增12周，9月來代表散戶動向的融資餘額增幅一度超越台股漲幅，顯示高檔籌碼趨於凌亂。不過，9月截至昨日增幅已降至4.7%，開始低於大盤本月來漲幅5.5%，初見止跌訊號。若融資能持續減肥，將有助行情止跌轉彈向上攻堅。