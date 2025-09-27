台股大咖結帳失守26,000 金管會：基本面仍具支撐

台股昨（26）日受到消息面影響，包括美國啟動新一波232調查，英特爾又傳找大咖注資，市場解讀不利台積電，加上投信、集團、主力賣股結帳，衝擊指數開低走低，盤中一度重挫554點，終場大跌443點收25,580點，失守26,000點大關，並跌破5、10日等短期均線。周線小漲1點，但留下長達814點的「避雷針」上影線。

金管會證期局指出，儘管短線股市回檔，但台股基本面仍具支撐。今年截至8月底，台股本益比20.05倍，現金殖利率2.74%（加計股票股利為2.82%），上市櫃公司累計營收30.95兆元，年增12.2%，歷年同期新高。此外，信用交易整戶擔保維持率維持在178.56%，整體信用風險可控。

台股26日觀盤重點與行情展望

電子股昨日成為重災區，類股指數大跌2%，大型權值股包括台積電（2330）、鴻海、台達電、聯發科等全面下跌，台積電本周創新高後昨天量縮下跌20元，守住1,300元整數關卡，外資已連續三日賣超台積電，合計賣超達1.5萬張；鴻海同樣回檔但守住10日線，外資昨天賣超鴻海2.8萬張。

千金股跌多漲少，股王信驊領跌，跌破5,000元關卡收在4,905元，跌幅2.3%，影響其他高價股普遍下挫，力旺大跌7％收2,035元，AES-KY與印能科技收盤價分別為1,085元和1,045元，跌至千元大關附近，僅穎崴逆勢收紅，檔數維持19檔不變。

三大法人昨日全站在賣方，共賣超353.3億元。其中外資賣超251.5億元，由買轉賣；投信賣超56.5億元，連24賣，累計賣超845.5億元；自營商賣超45.2億元，由買轉賣。八大公股行庫逢低護持，買超66.6億元，主要買超聯發科、鴻海、台達電、台積電等權值股。

綜合富邦投顧副總陶治瑋、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，台股除面臨漲多乖離修正壓力，籌碼面也是近期壓抑指數上攻主要原因。外資儘管9月來買超1,933億元，但本周有三日賣超；投信本月更是天天賣超，累計賣超771億元，顯示法人居高思危減碼心態濃厚。

展望後市，AI仍是接下來台股持續上攻主要動能，包括GB200／GB300進入出貨旺季，即將公布的9月營收，業績題材有利AI伺服器供應鏈族群相關EMS、散熱、載板及相關半導體設備、測試股表現。