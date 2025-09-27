就市論勢／輝達供應鏈 擁利基
盤勢分析
台股昨（26）日在美股因本益比議題再度浮現雜音，引發電子族群漲多回檔影響下，早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，終場收25,580點，跌443點，成交量5,000億元。
近期大盤漲幅大、加上消息面反應疊加放大，致使類股表現分化、且強勢股出現獲利了結技術面修正；盤面上AI概念股表現分化，其中AWS受惠股因預期第4季進入產品交替空窗期表現相對弱勢，但輝達供應鏈有望受惠與美廠合作利基。
投資建議
近期盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。
評價高低除利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，建議接下來密切關注企業在AI資本支出變化是最重要的事。
就題材面，隨AWS進入新產品交替期，這部分短期影響要留意；四大CSP或將在第4季法說揭露資本支出，成長率高低舉足輕重；短期AI漲多，不追高，拉回逢低承接。此外，232調查結果迄今尚未公布，仍是市場觀察重點。
