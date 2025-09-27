一周熱門零股／元大台灣50 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國總統川普再次揮出關稅重拳、以及聯準會官員鷹派與鴿派分歧持續擴大等多空因素，行情震盪，投資人藉零股進場卡位，交投增溫，其中元大台灣50（0050）仍是交投重心，全周爆出逾2,000萬股大量。

市場專家指出，川普宣布一連串關稅措施，對原廠藥或專利藥品自10月1日起課徵100%關稅，另對重型卡車、廚櫃、浴室儲物櫃與盥洗台，及沙發等軟裝家具加徵新一輪產業關稅，稅率25%至50%不等，此外，商務部表示對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材及個人防護用具進口展開新的國安調查，後續變化將左右台股零股投資人選股策略。

CMoney統計，本周熱門零股十強依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、國巨*、聯發科、台達電、華邦電。

