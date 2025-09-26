台股失守26000點 證期局：基本面仍有支撐

台股26日收盤跌破26,000點大關，以25,580.32點作收，下跌443.53點，跌幅1.70%，成交量約4,797億元，外資賣超211.14億元。金管會證期局指出，受到美股前一交易日多項經濟數據顯示美國經濟韌性仍強，市場對降息預期略受打壓，導致美股四大指數均下跌0.20%至0.50%不等，也連帶影響亞洲主要股市表現。今日亞洲股市多數收低，其中日本跌0.87%、韓國跌2.45%、新加坡跌0.18%、香港跌1.35%、上海跌0.65%。

證期局表示，儘管短線股市出現回檔，但台股基本面仍具支撐。今年截至8月底，台股本益比為20.05倍，現金殖利率達2.74%（加計股票股利為2.82%），國內上市櫃公司累計營收30.95兆元，較去年同期增長12.23%，創歷年同期新高。此外，信用交易整戶擔保維持率維持在178.56%，顯示整體信用風險可控，將持續密切關注國際金融市場動態。