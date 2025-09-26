台積電止跌回穩？鉅額交易均價高於收盤價 ADR盤前續跌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。(記者朱曼寧／攝影)
台積電。(記者朱曼寧／攝影)

台積電（2330）26日帶領台股重挫443點，台積電單檔貢獻160點跌點，股價收跌1.52％至1,300元，跌破5日線但收在10日線上有守。值得注意的是，台積電盤後鉅額交易平均加權價格1,302.25元，微幅高於現貨收盤價格2.25元。

據統計，台積電26日盤後鉅額配對交易有11筆、總計1,019張，價格介於1,298.62至1,351.52元，成交總金額為13.27億元。

法人表示，台積電鉅額交易均價高於現貨收盤價，或許意味著台積電股價在10日線1,294.5元附近有守，可望帶動大盤止穩。

台指期夜盤26日則紅翻黑續跌60點、暫報25,600點，等待美股開盤可望有進一步走勢。不過，目前台積電ADR盤前卻續跌1.64％。

