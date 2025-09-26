聽新聞
0:00 / 0:00
台股重挫逾400點 安聯投信：後市展望仍正向
美股創新高後，本益比議題再度浮雜音並引發電子族群漲多回檔，台股也呈現類似走勢。台股26日早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，一度跌逾500點，盤中最低並觸及25,469點，終場收在25,580點，下跌443點，成交量4,797億元。周線翻黑。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期大盤漲幅大、加上消息面反應疊加放大，致使類股表現分化、且強勢股出現獲利了結技術面修正。
AI概念股表現出現分化，其中，AWS受惠股因預期第4季進入產品交替空窗期而表現相對弱勢，但Nvidia-system供應鏈則是有望受惠於美廠合作利基。近期表現較佳者則有被動元件、記憶體與生技族群等。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，儘管近期重要權值股扮演重要領頭角色，但整體籌碼面仍有偏向獲利了結傾向、整體追高意願不高等跡象，而先前表現相對強勢的AI供應鏈族群亦呈現修正拉回之勢，市場資金似有流向低基期個股等跡象。盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期則有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。
安聯投信台股團隊表示，市場對於聯準會降息速度偏向心理面解讀，行情多空則主要是建立在AI伺服器需求；就評價面，評價高低除了利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，近年PER上升就是來自於AI的高成長，建議接下來密切關注企業在AI資本支出的變化是最重要的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言