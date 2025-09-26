快訊

台股重挫逾400點 安聯投信：後市展望仍正向

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股26日早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，一度跌逾500點，盤中最低並觸及25,469點，終場收在25,580點，下跌443點。示意圖。記者徐兆玄／攝影
台股26日早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，一度跌逾500點，盤中最低並觸及25,469點，終場收在25,580點，下跌443點。示意圖。記者徐兆玄／攝影

美股創新高後，本益比議題再度浮雜音並引發電子族群漲多回檔，台股也呈現類似走勢。台股26日早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，一度跌逾500點，盤中最低並觸及25,469點，終場收在25,580點，下跌443點，成交量4,797億元。周線翻黑。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期大盤漲幅大、加上消息面反應疊加放大，致使類股表現分化、且強勢股出現獲利了結技術面修正。

AI概念股表現出現分化，其中，AWS受惠股因預期第4季進入產品交替空窗期而表現相對弱勢，但Nvidia-system供應鏈則是有望受惠於美廠合作利基。近期表現較佳者則有被動元件、記憶體與生技族群等。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，儘管近期重要權值股扮演重要領頭角色，但整體籌碼面仍有偏向獲利了結傾向、整體追高意願不高等跡象，而先前表現相對強勢的AI供應鏈族群亦呈現修正拉回之勢，市場資金似有流向低基期個股等跡象。盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期則有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。

安聯投信台股團隊表示，市場對於聯準會降息速度偏向心理面解讀，行情多空則主要是建立在AI伺服器需求；就評價面，評價高低除了利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，近年PER上升就是來自於AI的高成長，建議接下來密切關注企業在AI資本支出的變化是最重要的事。

