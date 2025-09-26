資本市場服務團攜手凱基證 推優質企業邁向資本市場座談會

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
照片由左至右分別為凱基證券林能顯副總經理、櫃買中心上櫃審查部曾文正經理、凱基證券胡惠萍副總經理、櫃買中心涂月憲副總經理、凱基證券陳權澤副總經理及證交所上市一部陳怡成經理。證交所／提供
為打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同成立「資本市場服務團」，透過整合兩單位推動平台，結合多元且專業的推動措施，有助於引導更多優質企業及資金投入資本市場，促進我國經濟的永續發展。9月26日「資本市場服務團」攜手凱基證券於台北寒舍艾美酒店辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，透過面對面交流活動，直接提供大、中、小型企業一站式全方位服務，協助企業得以快速掌握進入資本市場的多元途徑及市場優勢，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場之綜效，亦助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

活動開場由證交所上市一部陳怡成經理致詞表示，目前台股加權指數於今年9月23日首度突破26,000點大關，總市值約為新台幣84.8兆元，成交日均值達3,736億元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名均接近全球前十，顯示台灣資本市場之活躍動能。此外，證交所配合主管機關打造臺灣成為亞洲資產管理中心的政策，透過推動「台灣創新板」，全力打造「亞洲的那斯達克」，助力台灣成為創新基地聚落，挹注台灣創新能量的積累；亦持續因應市場變化鬆綁法規，共同打造更具國際競爭力的資本市場。

櫃買中心涂月憲副總經理致詞時表示，櫃買中心成立30年來致力於打造一個全方位交易所，也已建構多層次資本市場，包括專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，可以滿足不同發展階段與營運規模的掛牌需求，另外櫃買中心的債券市場也有著顯著與蓬勃的發展。截至 114 年 8 月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達856家，興櫃公司也已達356家，合計家數已突破1,200家，掛牌族群亦橫跨大中小型企業，不同規模與類型的公司都可依據自身最適合的發展路徑，於櫃買中心選擇合適的板塊來掛牌，進而提升企業價值，強化競爭力。

凱基證券副總經理陳權澤致詞時表示，證交所及櫃買中心兩單位共同辦理資本市場座談會，充分顯示主管機關為擴大資本市場而共同努力之決心。而健全的資本市場需要優質企業參與，企業透過資本市場協助提升研發能力及拓展營運規模，資本市場良性循環可充分提升企業國際競爭力及未來發展潛能。今日凱基證券邀請17家企業涵蓋多元產業，均於各產業鏈中具備卓越能力及優質營運績效的企業，相信透過資本市場服務團的分享與面對面溝通，為企業邁入資本市場提供極大助力。

本次座談會共有17家來自多元產業且極具競爭力的優質企業參與，橫跨半導體、大健康產業、綠能環保、電機機械、汽車工業與食品業等。座談會由資本市場服務團隊介紹台灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，現場亦提供申請上市櫃的諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。

展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。

