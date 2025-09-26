台股本周黑K透行情轉向 電器電纜逆勢漲逾3％

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲3.24％為最大，示意圖。新華社
產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲3.24％為最大，示意圖。新華社

根據臺灣證券交易所統計，9月26日加權股價指數收盤為25,580.32點，較上周(9月19日)的25,578.37點上漲1.95點，漲幅約為0.01％，台灣50指數收盤為22,551.83點，較上周的22,345.80點上漲206.03點，漲幅約為0.92%，代表上市＋上櫃的寶島股價指數率先轉跌，收盤為28,673.65點，較上周的28,724.76點下跌51.11點，跌幅約為0.18％。

加權指數周線邁入連5紅，但本周周K棒翻黑，顯示高檔轉弱、開高走低的行情走勢。

9月26日全體上市公司市場總值為新台幣82兆7,025.40億元，較上周(114年9月19日)市值82兆6,563.50億元增加461.90億元，增幅約為0.06％。

產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲3.24％為最大，跌幅以電子零組件類指數下跌4.6％為最大，未含金融類指數上漲7.92點，漲幅約為0.04％，未含電子類指數下跌99.64點，跌幅約為0.53％，未含金融電子類指數下跌95.82點，跌幅約為0.71％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆5,431.87億元，全體上市股票成交金額為2兆3,614.30億元，股票成交量周轉率為2.95％，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名：第一名半導體類7,652.90億元，占全體上市股票交易金額32.41％。第二名電子零組件類4,552.55億元，占全體上市股票交易金額19.28％。第三名電腦及周邊設備類2,980.28億元，占全體上市股票交易金額12.62％。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類12.25％、第二名電機機械類9.54％、第三名電子零組件類9.37％。

累計今年年初開盤迄今共180個交易日，集中市場總成交金額為67兆6,448.58億元，市場日平均成交金額為3,758.05億元，股票成交量周轉率為79.56％，股票日平均成交量周轉率為0.44％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

相關新聞

台股市值縮水1.37兆元 台積電等4大權值股為重災區

台股今天下跌443.53點，創下1個多月來單日最大跌點，收在25580.32點，上市公司總市值單日縮水新台幣1.37兆元...

外資賣超251億元 這檔記憶體股竟逆勢獲外資買超5.6萬張

台股26日重挫443.53點， 以25,580.32點收盤，三大法人同步賣超， 外資賣超251.94億元，記憶體股華邦電...

打造亞洲資產管理中心 資本市場服務團攜凱基證啟動企業座談會

為打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同成立資本市場服務團，透過整合兩單位推動平台，結合...

台積電止跌回穩？鉅額交易均價高於收盤價 ADR盤前續跌

台積電（2330）26日帶領台股重挫443點，台積電單檔貢獻160點跌點，股價收跌1.52％至1,300元，跌破5日線但...

台股重挫逾400點 安聯投信：後市展望仍正向

美股創新高後，本益比議題再度浮雜音並引發電子族群漲多回檔，台股也呈現類似走勢。台股26日早盤即大幅拉回，隨後跌勢擴大，一...

資本市場服務團攜手凱基證 推優質企業邁向資本市場座談會

為打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同成立「資本市場服務團」，透過整合兩單位推動平台，...

