外資賣超251億元 這檔記憶體股竟逆勢獲外資買超5.6萬張

川普表示，從 2025年10月1日 起，任何品牌或專利藥品若進口到美國，將被課徵 100% 的關稅。不過，如果該公司正在美國興建製藥廠，則可免除關稅。這裡的「正在興建」指的是已經破土動工，或是廠房已經在施工當中。

2025-09-26 15:35