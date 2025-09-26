外資賣超251億元 這檔記憶體股竟逆勢獲外資買超5.6萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
台股26日重挫443.53點， 以25,580.32點收盤，三大法人同步賣超， 外資賣超251.94億元，記憶體股華邦電（2344）爆量收在31.4元， 跌幅5.99%，竟獲外資逆勢買超56,679張， 居外資買超第一名，緯創（3231）也獲外資買超26,641張；外資賣超冠軍則是元大台灣50（0050），單日賣超66,856張。

台股在教師節3天連假前重挫， 早盤以25,998.28點開低後再往下探，一度下滑至25,469.04點，失守5日線，權王台積電（2330）以1,310元開低，一度下滑至1,295元，終場收1,300元， 下跌20元， 跌幅1.52%；鴻海（2317）跌4.57%，收219.5元；台達電（2308）跌4.07%，收848元；聯發科（2454）跌2.6%，收1,310元。

大盤指數終場收在25,580.32點， 下跌443.53點，三大法人賣超351.28億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.94億元，投信賣超54.08億元；自營商賣超（合計）45.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.39億元、自營商（避險）賣超43.86億元。

統計外資買賣超前十名個股發現， 賣超元大台灣50最多，單日賣超66,856張，華新（1605）、鴻海、仁寶（2324）、友達（2409）等也遭外資大賣；但爆量收黑的華邦電竟獲外資買超56,679張， 買超第二名為緯創， 單日買超26,641張，廣達（2382）也獲外資買超。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
