台股市值縮水1.37兆元 台積電等4大權值股為重災區

中央社／ 台北26日電
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成
台股今天下跌443.53點，創下1個多月來單日最大跌點，收在25580.32點，上市公司總市值單日縮水新台幣1.37兆元；包括台積電、鴻海、台達電及聯發科4大權值股為重災區，市值合計縮水8140億元。

台股本週走勢震盪劇烈，指數於9月24日盤中創下26394.03點歷史新高，至今天收盤已回檔超過800點；近3個交易日上市公司總市值縮水2.09兆元。

觀察台股4大權值股表現，台積電今天下跌20元，市值縮水5186億元。台積電近3個交易日自1340元滑落至1300元，下跌40元，市值縮水超過1兆元，降至33.71兆元，影響大盤達321點。

鴻海今天下跌10.5元，市值縮水1458億元，至3.04兆元。鴻海近3個交易日自221元滑落至219.5元，下跌1.5元，市值縮水208億元。

台達電今天大跌36元，市值縮水935億元，降至2.2兆元。近3個交易日自893元滑落至848元，下跌45元，市值縮水1168億元。

聯發科今天下跌35元，市值縮水560億元，降至2.09兆元。近3個交易日自1375元滑落至1310元，下跌65元，市值縮水1041億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股自今年4月的低點17306.97點，一路攀高至9月24日的高點26394.03點，累計已大漲超過9000點。因漲幅已大，投資人不計價出脫持股，使得今天出現較大跌幅。

黃國偉說，台股加權指數跳空跌破26000點關卡，並回補9月23日的跳空缺口，大盤可能步入整理，月線25192點是初步的重要支撐，不宜失守。

台積電 台股

相關新聞

川普喊「藥品課徵100%關稅」！美國設廠可豁免 專家：理論上保瑞（6472）應受惠

川普表示，從 2025年10月1日 起，任何品牌或專利藥品若進口到美國，將被課徵 100% 的關稅。不過，如果該公司正在美國興建製藥廠，則可免除關稅。這裡的「正在興建」指的是已經破土動工，或是廠房已經在施工當中。

連假前變盤 台股大跌443點收25,580點 跌破5日、10日線

台股26日回檔修正，早盤以25,998點開出後，逢連假獲利了結賣壓，盤中最低一度達25,469點，大跌逾500點，終場稍...

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

川普關稅擾局，台股26日由台積電（2330）領電子族群下挫，指數最低探至25,469.04點、大跌554.81點，終場收...

廣達「金孫」達明上市開啟蜜月行情 看好第4季營收續成長

台灣最純機器人股、廣達（2382）集團旗下達明（4585）26日以每股238元掛牌上市，不畏台股重挫，達明今日股價逆勢衝...

美股回測壓盤 記憶體股走弱 華邦電跌6%、南亞科跌7.3%

台股26日受美股回測影響走弱，記憶體族群賣壓偏重。華邦電（2344）終場收31.40元、跌5.99%；南亞科（2408）...

外資賣超251億元 這檔記憶體股竟逆勢獲外資買超5.6萬張

台股26日重挫443.53點， 以25,580.32點收盤，三大法人同步賣超， 外資賣超251.94億元，記憶體股華邦電...

