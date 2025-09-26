台股市值縮水1.37兆元 台積電等4大權值股為重災區

台股今天下跌443.53點，創下1個多月來單日最大跌點，收在25580.32點，上市公司總市值單日縮水新台幣1.37兆元；包括台積電、鴻海、台達電及聯發科4大權值股為重災區，市值合計縮水8140億元。

台股本週走勢震盪劇烈，指數於9月24日盤中創下26394.03點歷史新高，至今天收盤已回檔超過800點；近3個交易日上市公司總市值縮水2.09兆元。

觀察台股4大權值股表現，台積電今天下跌20元，市值縮水5186億元。台積電近3個交易日自1340元滑落至1300元，下跌40元，市值縮水超過1兆元，降至33.71兆元，影響大盤達321點。

鴻海今天下跌10.5元，市值縮水1458億元，至3.04兆元。鴻海近3個交易日自221元滑落至219.5元，下跌1.5元，市值縮水208億元。

台達電今天大跌36元，市值縮水935億元，降至2.2兆元。近3個交易日自893元滑落至848元，下跌45元，市值縮水1168億元。

聯發科今天下跌35元，市值縮水560億元，降至2.09兆元。近3個交易日自1375元滑落至1310元，下跌65元，市值縮水1041億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股自今年4月的低點17306.97點，一路攀高至9月24日的高點26394.03點，累計已大漲超過9000點。因漲幅已大，投資人不計價出脫持股，使得今天出現較大跌幅。

黃國偉說，台股加權指數跳空跌破26000點關卡，並回補9月23日的跳空缺口，大盤可能步入整理，月線25192點是初步的重要支撐，不宜失守。