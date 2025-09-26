「e手掌握WebPro」強化投資服務 證交所聯手集保推動法說通知數位化

為提升上市公司資訊透明度，並增加投資人即時獲取企業訊息管道，臺灣證券交易所與臺灣集中保管結算所攜手合作，26日舉辦「法說直播不會漏 e手掌握WebPro」記者會，為投資人及上市公司服務揭開新頁。

證交所為使投資人即時瞭解上市公司財務業務狀況暨提升資訊揭露透明度，自2013年6月起陸續實施上市公司辦理法人說明會相關申報、增加公司治理評鑑評鑑項目，以鼓勵上市公司召開法人說明會，提升公司資訊透明度。

證交所董事長林修銘表示，除法規要求，為服務上市公司及投資人，證交所除持續邀請上市公司參加證交所舉辦的主題式業績發表會外，並於2015年度起開放上市公司得假證交所一樓資訊展示中心自行辦理法人說明會，並提供WebPro轉播及會後影音上傳服務。在擴大對上市公司的相關服務下，子公司臺灣指數公司並於2024年11月推出「IR議合服務平台」，其中包含提供上市公司使用證交所法說會場地登記服務，2024年即有近200場法人說明會於證交所場地舉辦。

除了提供場地建置平台提升IR服務之外，證交所與集保公司這次攜手合作，善用年輕族群慣用的app，以集保e手掌握app逾600萬戶用戶數為觸及投資人的最後一哩路，對投資人進行精準推播通知，未來於證交所辦理之掛牌典禮及法人說明會，凡持有該上市公司股票的投資人於app點選同意接受WebPro訊息後，於法說會前即可接收到通知，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。此外，於集保e手掌握app內增設證交所專區，方便投資人快速連結至證交所針對投資人設計之各宣導網頁，以掌握資本市場重要資訊。

在讓投資人便利取得法人說明會訊息外，為提升WebPro影音傳播網之投資人觀看體驗，證交所對首頁、選單、清單頁及內容頁UI/UX進行全面優化設計，以簡潔的選單區塊、最新影片及熱門影片推薦、新增影片摘要等方式，以便利投資人搜尋包含上市公司法人說明會及重大訊息記者會等關聯影片。

記者會以智慧聯手雙重奏開場，表演前段鋪陳以對話式旋律開啟，彼此呼應、交錯，營造「聚力」的氛圍。中段演出節奏逐漸加快，旋律交織更為緊密，呈現共振、推進的力量感。後段演出齊奏昂揚，象徵「聚力成勢，共進未來」，呼應主題精神。記者會並播出宣傳影片，以動態視覺化的方式呈現這次集保e手掌握與證交所WebPro合作內容及WebPro升級帶給投資人的利益。

每年的11月及12月是上市公司辦理法人說明會的熱門月份，證交所跟集保結算所的新服務已經預先在9月中旬上線，提醒投資人須於集保e手掌握app點選同意接受WebPro訊息，一機在手，e手掌握投資關鍵資訊。