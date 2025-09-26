證交所攜手集保App精準推播 林修銘：逾600萬投資人受惠

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所26日舉行「法說直播不會漏 e手掌握WebPro」記者會，證交所董事長林修銘表示，資訊的透明化是維護資本市場運作及投資人權益的基石。記者黃彥宏／攝影
為進一步提升上市公司資訊揭露的透明度與即時性，臺灣證券交易所26日舉行「法說直播不會漏 e手掌握WebPro」記者會，證交所董事長林修銘表示，資訊的透明化是維護資本市場運作及投資人權益的基石。證交所長期致力於此，除了在「公開資訊觀測站」提供大量申報資料外，也陸續推出「財務比較E點通」、「公告快易查」等服務，協助投資人查找資訊。

證交所宣布與臺灣集中保管結算所攜手合作，將證交所的WebPro影音傳播網與集保「e手掌握App」串聯，推出法說會及掛牌典禮訊息的「精準推播」服務，確保投資人能即時掌握所持股公司的最新資訊。

儘管證交所積極提供多元服務，包括開放場地供公司自辦法人說明會並提供 WebPro 轉播服務（113年全年近200場），且去年上市公司舉辦的逾3,200場法說會中約60％提供影音連結，但仍觀察到部分影音觀看次數偏低，顯示部分投資人未能即時掌握所投資公司的資訊。

為此，證交所特別與擁有超過600萬用戶的集保「e手掌握App」合作，利用其龐大用戶基礎，針對持股的投資人進行精準推播通知，確保他們能即時收到公司在證交所舉辦的法人說明會與掛牌典禮的直播訊息，有效解決資訊傳遞的落差。

本次合作也同步在App內增設「證交所專區」，讓投資人能快速連結到證交所提供的各項宣導資訊，全面強化資本市場的資訊傳遞效率。

除了與集保的跨界合作，證交所也同步對WebPro影音傳播網進行全面優化，提升使用者介面（UI/UX），讓投資人能更方便地搜尋與觀看上市公司法說會及重大訊息記者會等影片，大幅提升觀看體驗。

林修銘指出，每年11月及12月是上市公司法人說明會的旺季，這項與集保的合作及WebPro的升級服務已於9月中旬上線，為即將到來的大量法說會預先做好準備。

證交所呼籲更多上市公司利用這項新服務，讓資訊更加即時透明，協助投資人做出更好的投資判斷。未來，證交所也將持續探索更多元的資訊推播服務可能性，實現「e手掌握WebPro」的願景。

