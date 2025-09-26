川普喊「藥品課徵100%關稅」！美國設廠可豁免 專家：理論上保瑞（6472）應受惠

川普表示，從 2025年10月1日 起，任何品牌或專利藥品若進口到美國，將被課徵 100% 的關稅。

不過，如果該公司正在美國興建製藥廠，則可免除關稅。這裡的「正在興建」指的是已經破土動工，或是廠房已經在施工當中。

因此，只要製藥公司在美國展開廠房建設，該公司藥品就不會被徵收關稅。

所以藥品關稅跟半導體關稅的概念一樣，美國政府為有效增加本地產能，願意針對當地有興建或進行產能投資的公司給予進口關稅豁免，這一點符合預期。

理論上保瑞（6472）應該會受惠，8月5日公司已公告將擴建美國明尼蘇達州產區，應有符合川普政府期待，但股價今天卻一度下跌，雖然目前拉回平盤了，不太懂市場參與者的想法⋯

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。