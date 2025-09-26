快訊

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
川普關稅擾局，台股26日由台積電（2330）領電子族群下挫，指數最低探至25,469.04點、大跌554.81點，終場收低443.53點、報25,580.32點，示意圖。（本報系資料庫）
川普關稅擾局，台股26日由台積電（2330）領電子族群下挫，指數最低探至25,469.04點、大跌554.81點，終場收低443.53點、報25,580.32點，丟失10日線，成交值則減至4,797.47億元。三大法人轉賣超351.28億元，累計一周賣超361.87億元。

9月以來，集中市場指數仍漲1,347.22點，漲幅5.56%；櫃買指數漲2.03點，漲幅0.8%。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.94億元，投信賣超54.08億元；自營商賣超（合計）45.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.39億元、自營商（避險）賣超43.86億元。

盤面上，四大電子權值要角一片慘綠，合計影響大盤近250點跌點。其中，台積電跌20元、跌幅1.52%，收1,300元；鴻海（2317）跌4.57%，收219.5元；台達電（2308）跌4.07%，收848元；聯發科（2454）跌2.6%，收1,310元。

但被動元件族群仍持續吸引買盤進駐，雖龍頭廠國巨*（2327）下跌2.06%、收低在166元，但信昌電（6173）、蜜望實（8043）、斐成（3313）仍聯袂強鎖漲停，華新科（2492）盤中也觸及110.5元漲停價，帶動聚鼎（6224）、凱美（2375）、大毅（2478）、華容（5328）等聯袂收高，成為盤面抗空主力。

此外，生醫族群也由美時（1795）拉出第三根漲停領軍，帶動台康生技（6589）強漲6.04%，ABC-KY（6598）、科妍（1786）、視陽（6782）、永信（3705）、生華科（6492）、合一（4743）等也聯袂收高，成為資金避風港。而美時本周累計大漲34.56%，表現相當搶眼。

觀察今日逆勢收漲停個股有11檔，除美時以外，皆為中低價族群。依漲幅排序為：博士旺（3555）10%、收55元，成交量467張；弘煜科（6482）9.99%、收45.7元，成交量344張；嘉鋼（2067）9.96%、收8.5元，成交量265張；第一銅（2009）9.96%、收41.95元，成交量41,855張；信昌電9.95%、收54.7元，成交量36,675張；盈正（3628）9.93%、收67.5元，成交量4,350張；美時9.91%、收255元，成交量15,790張；蜜望實9.89%、收38.9元，成交量7,545張；太極（4934）9.83%、收16.2元，成交量4,391張；大拓-KY（8455）9.8%、收24.65元，成交量49張；斐成9.78%、收19.65元，成交量4,923張；琉園（9949）9.77%、收21.35元，成交量125張。

