進入10月首遇假期效應 台股自高檔拉回

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股26日由科技權值股領跌，26,000點大關失守，也跌破5日、10日均線。中央社

美股下跌加上長假效應影響市場追價意願轉趨謹慎，台股26日由科技權值股領跌，26,000點大關失守，也跌破5日、10日均線。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，9月連續數度創歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，不過，看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年的進場時機。

廖炳焜指出，從經濟數據來看，AI帶動的成長性仍居高不下，在人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，經濟部公布8月工業生產指數、製造業生產指數皆創歷年同月新高，寫連18紅，年增幅分別為14.41%、15.48%，且國際龍頭科技大廠近期持續對AI投資增加、輝達（NVIDIA）GB系列產品下半年出貨量穩定增加等，仍為市場多方的有力支持。

廖炳焜說，根據國際半導體協會(SEMI)預估，2025年半導體設備銷售達1,130億美元，進入2026年全球半導體設備支出將成長至1,300億美元，年增幅達18%，包括半導體設備與材料等皆可望受惠。

不過，廖炳焜也提醒，台股9月連續數度創下歷史新高，月線正乖離大，且進入10月將有中秋與國慶連假，短線高檔震盪、類股輪動機率上升，加上若市場出現降息速度、頻率若不如預期等變數，仍可能帶來壓力。

不過，廖炳焜看好台股長期成長性仍佳、基本面強勢，10月若出現拉回走勢，預料幅度不至於太深，反而是布局未來一年的進場時機；在操作與選股上，廖炳焜建議選股不選市，逢低布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體等為主，傳產則可側重特殊化學、重電、生技等。

台股 半導體 成長性

