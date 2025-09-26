台股周線連5紅漲1.95點 四大電子權值要角漲跌參半

川普關稅重砲連發，台股26日由電子權值軍團領跌，大盤一度嚇挫554.81點、探至25,469.04點，終場收低443.53點、為25,580.32點，丟失10日線，成交值降至4,797.47億元。

累計一周，集中市場小漲1.95點、漲幅0.01%，周線連5紅，日均量增至4,937.2億元；櫃買指數跌6.25點、跌幅2.37%，周線止步連4紅翻黑，日均量縮減至1511.6億元。個股漲幅王由零組件股詠昇（6418）奪得。

9月以來，集中市場指數仍漲1,347.22點，漲幅5.56%；櫃買指數漲2.03點，漲幅0.8%。

26日盤面上，四大電子權值要角全軍覆沒，台積電（2330）跌20元、跌幅1.52%，收1,300元，影響大盤160.18點，但累計本周仍漲2.77%；鴻海（2317）跌4.57%，收219.5元，影響大盤約43.62點，累計本周仍漲2.57%；台達電（2308）跌4.07%，收848元，影響大盤約28.13點，累計本周跌4.5%；聯發科（2454）跌2.6%，收1,310元，影響大盤約17.15點，累計本周跌9.03%。

觀察本周漲幅前十名個股，多聚焦AI、生技、原物料與軍工等題材，資金明顯轉向政策與實質需求驅動的族群，並以中小型股為主，波動大、題材性強，顯示市場風險偏好回升但選股難度升高。依漲幅排序為：詠昇漲46.77%、收75元；盈正（3628）漲35.14%、收67.5元；美時（1795）漲34.56%、收255元；能率（8071）漲26.41%、收56元；鈺鎧（5228）漲25.65%、收19.35元；第一銅（2009）漲24.3%、收41.95元；世紀*（5314）漲24.14%、收144元；九豪（6127）漲22.12%、收26.5元；蜜望實（8043）漲21.75%、收38.9元；勝悅-KY（1340）漲19.86%、收8.51元。

法人表示，川普關稅重砲連發，加上美國財長發表晶片移出台灣言論、美聯邦政府10月恐關門、鮑爾的股價估值偏高言論等影響投資人信心；台股經過連續上漲後與月線正乖離大，短線上高檔震盪、類股輪動。