廣達「金孫」達明上市開啟蜜月行情 看好第4季營收續成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人26日掛牌，從興櫃轉上市。達明／提供
達明機器人26日掛牌，從興櫃轉上市。達明／提供

台灣最純機器人股、廣達（2382）集團旗下達明（4585）26日以每股238元掛牌上市，不畏台股重挫，達明今日股價逆勢衝高，盤中最高來到499.5元，大漲109.8%，開啟蜜月行情。展望後市，達明預估，今年第4季營收將優於第3季，今年全年業績相比去年可望有兩成年成長，而2026年營運預期成長幅度也將維持相似態勢。

達明為全球前三大協作機器人廠商，母公司為廣明（6188），達明為廣達孫公司，達明在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中有2千台應用在廣達集團工廠內。

達明全球銷售遍及50餘國，外銷比重超過85%，主要市場涵蓋日本、歐洲及北美，並與日商歐姆龍（OMRON）合作，借助其通路強化全球滲透力，公司亦在南韓、中國大陸、日本、泰國、美國與荷蘭設有據點。

隨著美國商務部近期啟動對機器人、工業機械等產品的進口國安調查，達明也釋出審慎評估在美國建立第二生產基地的可能性，以更貼近在地需求，深化合作。

達明董事長何世池指出，達明重點在於提升競爭力，廣達集團在美國持續布局，達明會視整體市況需要，不排除在美國擴展生產線。在美國布局生產基地並不困難，關鍵在於產品附加價值，對於機器人來說廠房面積需求並不會太大，達明可用機器設備來生產機器人。

何世池表示，達明未來持續深化人工智慧與自動化，拓展海外市場，打造台灣機器人品牌。

達明目前主要生產據點在台灣。達明評估，若在美洲設立據點，可能會在墨西哥或美國本土，不排除單獨設廠或與廣達集團既有工廠合作，但最終仍要看美國政府調查結果。

目前在美國市場，協作機器人龍頭為UR（Universal Robots），日商發那科（FANUC）、達明緊跟其後，但三家廠商在美國本土皆無設立生產據點；換言之，若川普政府真的對機器人新增關稅，三家業者皆會受到衝擊，競爭起點相同。

此外，針對廣達董事長林百里以「金孫」形容達明，何世池幽默回應，說自己「八字好、老闆好、團隊好」，他認為林百里是非常有遠見的老闆，值得好好學習。

在營運方面，達明今年8月營收1.62億元，月增41.2%、年增74.4%，為單月歷史第3高；累計達明今年前八個月營收達11.69億元、年增22.2%，為同期新高紀錄。

展望後市，達明預估今年第4季營收將優於第3季，全年營收高點將在首季，預估今年全年業績相比去年可望有兩成年成長；展望2026年，達明目前預期仍將維持成長態勢，增長幅度則會與整體協作機器人產業趨勢相似，估至少有二至三成以上增幅。

達明董事長何世池。記者吳凱中／攝影
達明董事長何世池。記者吳凱中／攝影

