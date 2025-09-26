連假前變盤 台股大跌443點收25,580點 跌破5日、10日線

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股26日大跌逾500點，終場稍有收斂，收在25,580點，下跌443點，跌幅1.7%，成交量4,797億元，跌破5日、10日線。。本報資料照片
台股26日大跌逾500點，終場稍有收斂，收在25,580點，下跌443點，跌幅1.7%，成交量4,797億元，跌破5日、10日線。。本報資料照片

台股26日回檔修正，早盤以25,998點開出後，逢連假獲利了結賣壓，盤中最低一度達25,469點，大跌逾500點，終場稍有收斂，收在25,580點，下跌443點，跌幅1.7%，成交量4,797億元，跌破5日、10日線。櫃買則收257點，跌2.32%，台積電（2330）收1,300元，下跌20元，跌幅1.52%。

其餘權值股部分，以緯創（3231）、聯電（2303）、統一超（2912）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、豐泰（9910）、智邦（2345）等表現較為強勢，而仁寶（2324）、南亞科（2408）、力旺（3529）、力成（6239）等則表現較弱勢。

盤面上類股以玻陶、其他電子、電子零組件、電器電纜、電擊機械、光電、電子、塑膠、半導體等較為弱勢，另百貨、網通等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有環宇-KY、廣明、台玻、弘塑、仁寶、宜鼎、南亞科、系統電、力旺、力成、和椿、辛耘、尖點、AES-KY、環球晶、京元電子、金居、華邦電等。

而量大強勢的則有，達明、第一銅、信昌電、美時、華新科、穎崴、世紀*、國精化、緯創、上緯投控、聯電、智邦、鈺邦、凱美、新應材等。

法人表示，短線上時序進入10月，連假增多導致投資人態度趨向保守，加上國際市場變數影響，美國232條款出台，整體盤面回檔整理，後續應觀察月線支撐，未跌破前指數維持高檔震盪格局。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清、富邦投顧董事長陳奕光看法，由於目前國際市場變數增加，加上10月連假較多，導致台股在創高之際拉回整理，但未觀察到整體格局轉弱，月線將是重要支撐點位，若未跌破則整體指數將繼續維持中高格局震盪。

