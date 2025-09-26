快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

美股回測壓盤 記憶體股走弱 華邦電跌6%、南亞科跌7.3%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台股26日受美股回測影響走弱，記憶體族群賣壓偏重。華邦電（2344）終場收31.40元、跌5.99%；南亞科（2408）報71.0元、跌7.31%，雙雙回測前波漲勢。

市場情緒轉弱，與近一週記憶體報價動態高度相關。先是SanDisk對NAND Flash報價調漲約10%，其後美光（Micron）通知客戶，DRAM與NAND全線產品「暫停對外報價一週」，並同步暫停與OEM／ODM洽談長約、已簽價格亦取消重議。報價機制短暫失靈，使買賣雙方觀望升高，也引發記憶體股今日的獲利了結與風險迴避。

法人解讀，短線因報價不確定性升高而波動加劇，但中期來看，HBM／DDR5優先分配產能與資料中心需求仍對DRAM形成支撐，NAND在HDD供應吃緊的背景下也有結構性利多。後續觀察重點在：美光恢復報價後的價格帶、第4季合約價談判節奏，以及原廠對不同應用（伺服器、PC／手機、消費型）的產能配置變化。

記憶體 NAND

延伸閱讀

記憶體族群近3年最強復甦！南亞科、群聯、威剛...10檔相關股 有機會旺到年底

M31與台積電發布N6e平台超低功耗記憶體編譯器 加速AIoT創新

南亞科、環球晶今起「坐牢」囉…處置股又擴大！限制多務必留意風險

台灣團隊突破材料限制 助高速省電新型記憶體攻商用

相關新聞

連假前變盤 台股大跌443點收25,580點 跌破5日、10日線

台股26日回檔修正，早盤以25,998點開出後，逢連假獲利了結賣壓，盤中最低一度達25,469點，大跌逾500點，終場稍...

連假逢高獲利了結？ 台股「馬其諾防線」重要支撐 這條線不能跌破

逢連假市場獲利了結，台股26日開低，盤中一度大跌逾500點，後續跌幅稍有收斂，截至盤中11點左右，約下跌近400點，法人...

進入10月首遇假期效應 台股自高檔拉回

美股下跌加上長假效應影響市場追價意願轉趨謹慎，台股26日由科技權值股領跌，26,000點大關失守，也跌破5日、10日均線...

台股周線連5紅漲1.95點 四大電子權值要角漲跌參半

川普關稅重砲連發，台股26日由電子權值軍團領跌，大盤一度嚇挫554.81點、探至25,469.04點，終場收低443.5...

廣達「金孫」達明上市開啟蜜月行情 看好第4季營收續成長

台灣最純機器人股、廣達（2382）集團旗下達明（4585）26日以每股238元掛牌上市，不畏台股重挫，達明今日股價逆勢衝...

美股回測壓盤 記憶體股走弱 華邦電跌6%、南亞科跌7.3%

台股26日受美股回測影響走弱，記憶體族群賣壓偏重。華邦電（2344）終場收31.40元、跌5.99%；南亞科（2408）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。