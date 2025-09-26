美股回測壓盤 記憶體股走弱 華邦電跌6%、南亞科跌7.3%

台股26日受美股回測影響走弱，記憶體族群賣壓偏重。華邦電（2344）終場收31.40元、跌5.99%；南亞科（2408）報71.0元、跌7.31%，雙雙回測前波漲勢。

市場情緒轉弱，與近一週記憶體報價動態高度相關。先是SanDisk對NAND Flash報價調漲約10%，其後美光（Micron）通知客戶，DRAM與NAND全線產品「暫停對外報價一週」，並同步暫停與OEM／ODM洽談長約、已簽價格亦取消重議。報價機制短暫失靈，使買賣雙方觀望升高，也引發記憶體股今日的獲利了結與風險迴避。

法人解讀，短線因報價不確定性升高而波動加劇，但中期來看，HBM／DDR5優先分配產能與資料中心需求仍對DRAM形成支撐，NAND在HDD供應吃緊的背景下也有結構性利多。後續觀察重點在：美光恢復報價後的價格帶、第4季合約價談判節奏，以及原廠對不同應用（伺服器、PC／手機、消費型）的產能配置變化。