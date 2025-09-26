台股萬綠叢中一點紅！ 外資調高智邦目標價 股價黑翻紅

台股26日大跌四百多點，網通大廠智邦（2345）受惠外資調高目標價至1,800元激勵，股價在台股一片綠的情況下，成為少數上漲的公司，股價來到982元。

網通股王智邦近期股價自高點1,170元回檔，今日早盤碰觸970元後反彈，一度重新站上千元關卡。

最新出爐的亞系外資報告指出，近期市場對於AWS轉換期的過度擔憂，但仍然看好智邦800G交換機有爆發性需求，自2025年第4季開始放量，

外資認為，AI伺服器大量部署帶動資料流量成長，AI資料中心的800G交換機升級需求明顯提升，預估預期AWS的800G交換機需求將自2025年第4季開始增溫，加上智邦新增白牌交換器客戶，也將出貨800G產品，均將帶動2026年營運成長。

外資表示，反應AWS ASIC加速器業務含金量，調高智邦2025年、2026年及2027年獲利表現，維持「買進」評等，目標價從原本的1,340元，調高至最新目標價的1,800元。