台股五大正面因素 法人：多頭格局暫不變

時序邁入第4季，台股26日拉回整理，盤中大跌逾500點，將維持高檔震盪，富邦投顧董事長陳奕光指出，指數有機會回測月線，目前台股有五大正面因素，研判此次為健康漲多回檔，後續仍有機會挑戰高點，多頭格局不變。

陳奕光指出，目前有五大正面因素，首先台積電（2330）溢價效應，目前台積電ADR換算回來股價依舊較高，後續仍有上攻機會；其次、在本波上漲中，國際股市中多數漲幅超越台股；第三、籌碼面部分，外資9月大舉買超，顯現整體看法樂觀；第四、降息帶動資金寬鬆行情；第五、過去PCB的銅箔、玻纖布以及記憶體漲價效應。上述因素皆支撐台股。

不過陳奕光提醒到，仍有負面因素需要注意，第一、目前台股集中度太高，扣除台積電是大盤點數為15000點，觀察盤面上有超過70%股票跌破年線；其次、台幣貶值影響，外資恐以反向商品避險；第三、閉鎖循環投資，輝達與甲骨文、Open AI合作，同一筆資金循環，並非健康現象。

最後陳奕光指出，目前有幾點需持續觀察，台積電9月份營收表現、台幣匯率走向、外資期貨空單數量以及台股不能跌破月線。