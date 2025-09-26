台股重挫下資金往那裡避風？ 分析師解密 這些族群有亮點

台股接下來將有一連串的連假，從教師節、中秋節、國慶日，短時間內接連出現3次3天的長假，26日更在232調查及台積電（2330）投資英特爾的傳聞再起影響下，指數開低重挫， 失守5日線，在大盤位居高檔的情況下，資金將往何處避風？分析師坦言，被動元件漲勢整齊的MLCC及小型的電容、電阻與電感股；低基期的生技股；還有老AI的伺服器及CPO兩個族群，都值的留意。

台股在教師節3天連假前重挫， 早盤以25,998.28點開低後再往下探，一度下滑至25,469.04點，失守5日線，權王台積電以1,310元開低，一度下滑至1,295元， 盤中跌幅逾1%，影響大盤指數約160點；鴻海（2317）也下跌，盤中影響大盤指數約42點， 另外，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等也是下跌表現；各類股中僅百貨及網通類股表現抗跌，其餘各類股都是下挫。

台股開低走低， 除了連假的不確定因素之外，主要是受美國232調查及再傳台積電投資英特爾等因素的影響，分析師認為， 若下周無法有效站上5日線， 恐陷入整理，也有分析師擔心中秋變盤的疑慮下，台股恐將整理至中秋節後。

證券分析師張陳浩表示，台股雖重挫，但目前看來，仍屬良性拉回，預期可能整理到中秋節後，估計可能回檔指數恐約有1,000點，指數壓回後先看月線的支撐；不過，在大盤整理期間，包括被動元件、生技及老AI股仍值得留意。

張陳浩表示，小型被動元件及生技股是26日盤面上的抗跌指標，預期也將是資金避風港的所在，除了漲勢整齊的MLCC股之外，還可以留意小型被動元件股包括電容、電感、電阻等股。

張陳浩強調，在指數暴跌的情況下，資金會轉往基期低且具有底型的族群，包括被動元件及生技股都具有這些特性，生技股可以關注美時（1795）、科妍（1786）、台康生技（6589）、北極星藥業（6550）等；另外，電子股可以選擇具題材的好標的來布局，看好老AI的伺服器及CPO股， 包括技嘉（2376）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、華星光（4979）等都可以留意。