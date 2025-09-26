把握 AI 以外的新藍海 貝萊德點名美股三大潛力族群可望接棒成長

美國科技股持續領軍，帶動標普500頻創新高。雖然人工智慧題材仍是推升美股的主要動能，但貝萊德投信認為，基建、金融科技與金融股三大族群同樣具備長線契機。投資人若能透過涵蓋多元產業的美國大型龍頭ETF，不僅較能分散風險，也能掌握科技股以外的成長機會。

AI投資熱潮推升大型科技股表現亮眼，帶動標普500一路走高。該指數已連續兩年勁揚逾23%，寫下本世紀最佳兩年連漲紀錄，今年以來再度上漲逾一成，漲勢未歇。然而，由於漲幅高度集中在少數科技股，市場關注焦點逐漸轉向其他潛力標的。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50ETF（009813）經理人楊貽甯指出，隨著AI推升能源需求、支付習慣快速轉變，以及加密貨幣監管落地，基建、金融科技與金融股正浮現投資新契機。

首先，AI應用帶來的龐大耗能需求正推動基建產業。國際能源署（IEA）預估，從現在到2027年間全球電力需求年均成長約4%，主因在於數據中心擴張與AI應用，進一步帶動能源與基礎設施投資。再加上地緣政治與人口紅利，各國加速布局在地生產、交通運輸與關鍵設施，新興市場的基建需求尤為強勁。

其次，金融科技正展現出強勁的成長潛力。儘管全球仍有大量交易以現金進行，但根據FIS《全球支付報告》顯示，全球現金交易占比自2018年的27%降至2022年的16%，預估2026年將跌破10%。這顯示數位金融的滲透速度正持續加快。

最後，金融股也迎來新藍海。美國銀行（BAC）、富國銀行（WFC）等大型美國銀行有機會率先受惠於美國7月通過的《天才法案》（GENIUS Act），因為它們未來可望自行發行穩定幣，帶來非傳統的收益機會，且擁有相對大量、穩固的流動性資產部位。

整體來看，科技股雖持續主導市場，但基建、金融科技與金融股正逐步成為新亮點。楊貽甯建議，投資人若希望兼顧分散與成長機會，可透過009813一次布局標普500中市值50大企業，把握美股多元題材帶來的成長契機。

貝萊德投信表示，009813所追蹤的「標普500卓越50指數」，產業配置涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、非必需消費、醫療保健、能源、工業與原物料等多元板塊，能有效分散單一產業波動，適合想參與美股主流趨勢的投資人。