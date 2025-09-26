無懼川普關稅空襲！被動元件4猛將衝漲停、華新集團占兩員

川普最新關稅三連發！台股26日股匯雙殺，大盤一度重挫逾500點、新台幣大貶逾1角，盤面各大類股幾乎一片慘綠。但被動元件族群多頭不退，早盤蜜望實（8043）、斐成（3313）率先攻上漲停，隨後華新（1605）集團的信昌電（6173）也接力漲停鎖死、華新科（2492）爆量閃紅燈，凱美（2375）、聚鼎（6224）、華容（5328）、大毅（2478）等亦攜手攻高，族群成為盤面抗空主力。

MLCC通路商蜜望實於2024年7月股權結構轉變，原本大股東持股轉讓，由全球第十大IC通路商益登科技（3048）承接，成為新任策略投資人，目前持股比例達13.83%。對於股權結構的轉變，蜜望實董事長林訓民表示，雙方有很多的共同點，若有機會合作，對彼此都有助益，會樂意朝合作的方向去發展。

蜜望實表示，隨著AI應用持續從雲端向PC、筆電、平板與智慧型手機等邊緣運算裝置擴展，將推升MLCC（積層陶瓷電容）規格升級與單機用量成長。尤其AI伺服器仍處於高速成長軌道，整體MLCC市場需求穩健成長，對2025至2026年產業景氣維持供需健康看法。

信昌電為華新集團旗下的重要成員，主力產品涵蓋晶片電容、晶片電阻、介電陶瓷粉與電感元件，廣泛應用於AI伺服器、電動車、5G基地台等新興高階電子領域。2025年前8月合併營收達27.65億元，年增10.92%，穩健成長。

信昌電指出，隨著第三代半導體材料碳化矽與氮化鎵的加速導入，高功率、高電壓元件需求快速擴大，推動被動元件技術同步升級。MLCC朝向更小體積、更高容量發展，以滿足電動車、智慧電網、醫療與航空等對高度整合性與穩定性的需求。

在材料研發方面，信昌電持續深耕陶瓷粉末技術，專注於開發具高耐壓、高溫低損耗、高可靠度特性的陶瓷材料，為下一代高性能元件提供堅實的基礎。公司表示，隨著終端應用持續升級，長期而言，被動元件市場需求將維持成長趨勢，公司亦將持續強化材料技術與產品組合競爭力，以因應市場變化。