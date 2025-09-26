大盤重挫、資安股成避風港 驊宏資、華經大漲逾半根停板

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

經濟數據強勁，就業市場穩定，澆熄部分降息預期，股市隨之回檔修正；資安股成為資金避風港，驊宏資（6148）早盤一度漲逾9%，逼近漲停，華經（2468）緊隨其後，也漲逾半根停板。

隨著昨夜美國公告第2季GDP季增年率上修至3.8%，創近兩年最快成長步調，加上初領失業金人數下降1.4萬人至21.8萬人，降至7月中旬以來最低水平，不禁讓市場懷疑降息進度是否會放緩，進而引發股市修正回檔。

此時低基期的資安股就成為了避險標的，做為軟體代理商，不易受美國關稅影響，台幣升值更是有助於降低其成本，因此早盤驊宏資、華經雙雙大漲，甚至一度逼近漲停。

而同為資安大廠的創泓，不僅8月營收創歷史新高，同時還兼具無人機題材，值得關注。無人機的部分創泓是與其昜先進合作，且投資持有其昜先進股份近二成，而其昜先進昨天表示已拿到波蘭無人機大訂單，同時還有南韓大廠前來接洽，後市可期。

