台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

台股26日開低走低，一度下探至25,469.04點，重挫554.81點，失守5日線，由於教師節連假之後還有中秋節及國慶日的連假將接續到來，也引發盤勢回檔整理的憂慮； 證券分析師認為，多頭格局下一有風吹草動，很容易引發大盤，目前來看，仍屬良性拉回，不過， 預期在中秋節前可能出現回檔整理，止跌位置先看月線。

台股在教師節3天連假前重挫，早盤以25,998.28點開低後再往下探，一度下滑至25,469.04點，失守5日線，權王台積電（2330）以1,310元開低，一度下滑至1,295元， 盤中跌幅逾1%，影響大盤指數約160點；鴻海（2317）也下跌，盤中影響大盤指數約42點，另外，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等也是下跌表現；各類股中僅百貨及網通類股表現抗跌，其餘各類股都是下挫。

華爾街日報周四引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已接觸台積電，討論在製造投資或合作的可能性；根據華爾街日報的報 ，英特爾尋求外部投資的舉措在美國總統川普上月對該公司展現興趣前已經啟動，但在美國政府取得其10%股權後更趨積極。英特爾與台積電均拒絕置評。

台積電投資英特爾的傳聞再起，也成為台股26日重挫的一個主因，證券分析師張陳浩表示，原本周五的行情就比較不好，現在多加上教師節變成3天連假，不確定因素增加；加上靠近中秋節，節氣的影響下向有中秋變盤的疑慮， 也加重對大盤的影響。

張陳浩指出，《232條款》的調查及台積電投資英特爾的傳聞再起，當然也對台股的表現有衝擊，但以目前的情況來看，《232條款》的調查對電子股的影響不大，不過，在多頭格局中緩漲急跌，一有風吹草，很容易出現大跌，且跌勢又快又重。

張陳浩強調，台股雖重挫，但目前看來，仍屬良性拉回，預期可能整理到中秋節後，估計可能回檔指數恐約有1,000點，指數壓回後先看月線的支撐。

證券分析師簡伯儀表示，指數出現漲多回檔修正的走勢，大盤開低之後跌破短期均線的支撐，由於近期美國股市市場提出本益比過高的疑慮，使得相關的電子類股出現漲多回檔，台股目前來講也是有類似的狀況。

簡伯儀認為，在全球股市出現回檔修正的情況之下，大盤如果無法有效的再度站回5日均線，預期將可能出現調整的走勢；他強調，教師節連假之後的大盤表現是重要的關鍵，操作上先觀察下周二若無法收復5日線，恐將陷入整理，短線支撐先看月線。