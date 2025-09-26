快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

資金行情+企業獲利上修 台股多頭格局續旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣高息優選基金。(資料來源：Bloomberg)
統一台灣高息優選基金。(資料來源：Bloomberg)

台股突破2萬6千點後震盪劇烈，隨著時序進入第4季，台股後市表現備受矚目。統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，漲多出現健康的技術性修正，且資金維持輪動，流向估值相對合理的低基期族群，而非只集中在AI龍頭個股，顯示盤面仍屬健康。隨著降息循環再度啟動，市場資金充沛，且企業獲利仍在成長，有助於台股維繫多頭格局，投資人可擇優逢低布局。

陳釧瑤指出，降息政策預期將刺激消費需求復甦，消費電子、軍工、車用電子等族群目前庫存水位處於相對低檔，一旦需求回溫將可望啟動新一波補庫存拉貨潮，為相關產業帶來營運動能。此外，AI電子零組件訂單狀況良好，且訂單有從一線龍頭廠擴散到二、三線供應商的態勢，包括：PCB上游的玻纖銅箔，再到記憶體族群，皆開始出現漲價潮，顯示產業熱度持續升溫。

選股策略上，陳釧瑤表示，AI龍頭股依舊為布局主軸，看好具備漲價題材或明年規格提升之標的，包括先進製程設備、封裝技術、關鍵材料等零組件。此外，也會聚焦散熱、交換器、高速傳輸光纖相關類股。記憶體封測和蘋果概念股等低基期族群的轉強表現，亦是重要的投資觀察重點。

統一台灣高息優選基金成立於2023年9月12日，投資組合需有六成配置於高息股，其餘掌握具爆發力的成長股，以追求息利兼備為目標。本基金同時設有累積型與月配型，成立兩年以來，累積型淨值在9月18日漲到16.44元的歷史新高，月配型淨值最高也達14.56元。月配型自2024年4月首度配息，最近一次配息金額，以每單位配發0.097元創新高，當期配息率0.71%。預計下一次收益分配基準日為10月1日，將於10月2日除息、10月16日發放，為「愛息族」提供具競爭力的好選擇。

台股

延伸閱讀

連假逢高獲利了結？ 台股「馬其諾防線」重要支撐 這條線不能跌破

台股長線「無腦多」但怎克服獲利前的賠錢心魔？網：不賣就不算賠

台股跌逾500點 長周末效應引來賣壓

美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？

相關新聞

連假逢高獲利了結？ 台股「馬其諾防線」重要支撐 這條線不能跌破

逢連假市場獲利了結，台股26日開低，盤中一度大跌逾500點，後續跌幅稍有收斂，截至盤中11點左右，約下跌近400點，法人...

PCE今晚開獎！美債殖利率走揚結束下探 辣媽：若數據低於預期債市將轉強

「美債殖利率上揚，今晚PCE是觀察重點」 昨晚美債殖利率全面走高，我整理了以下三個因素給大家參考：

台股早盤下挫逾百點跌破2萬6關卡 台積電開低10元

台股26日開盤指數下跌25.57點，開盤指數為25,998.28點，跌破26,000點關卡。早盤下挫逾百點，最低來到25...

台股萬綠叢中一點紅！ 外資調高智邦目標價 股價黑翻紅

台股26日大跌四百多點，網通大廠智邦（2345）受惠外資調高目標價至1,800元激勵，股價在台股一片綠的情況下，成為少數...

台股五大正面因素 法人：多頭格局暫不變

時序邁入第4季，台股26日拉回整理，盤中大跌逾500點，將維持高檔震盪，富邦投顧董事長陳奕光指出，指數有機會回測月線，目...

把握 AI 以外的新藍海 貝萊德點名美股三大潛力族群可望接棒成長

美國科技股持續領軍，帶動標普500頻創新高。雖然人工智慧題材仍是推升美股的主要動能，但貝萊德投信認為，基建、金融科技與金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。