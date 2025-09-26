連假逢高獲利了結？ 台股「馬其諾防線」重要支撐 這條線不能跌破

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社

連假市場獲利了結，台股26日開低，盤中一度大跌逾500點，後續跌幅稍有收斂，截至盤中11點左右，約下跌近400點，法人表示，短線上時序進入10月，連假增多導致投資人態度趨向保守，加上國際市場變數影響，美國232條款出台，整體盤面回檔整理，後續應觀察月線支撐，未跌破前指數維持高檔震盪格局。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清、富邦投顧董事長陳奕光看法，由於目前國際市場變數增加，加上10月連假較多，導致台股在創高之際拉回整理，但未觀察到整體格局轉弱，月線將是重要支撐點位，若未跌破則整體指數將繼續維持中高格局震盪。

另外，目前整體盤面上，將出現高檔換股，因此將不利攻高。但年底前仍有機會有高點顯現，主因降息利多因素帶動資金面寬鬆，且整體數據觀察，基本面經濟仍未衰退，目前不宜去預估股市轉向空頭。

時序邁入10月，台積電依舊是重要觀察指標，包含營收表現、法說會看法等，將會帶動市場對於整體AI看法。

董事長 連假 台股

